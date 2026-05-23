ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 16:10
23.05.2026 14:28

Χανιά: Στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση το 3χρονο κοριτσάκι – Φέρει αιμάτωμα, κάταγμα και εκχυμώσεις

Στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση, εξακολουθεί να νοσηλεύεται το τριών ετών κοριτσάκι από τα Χανιά που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα από χτυπήματα.

Το μικρό παιδί φέρει υποσκληρίδιο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, παλιότερο κάταγμα, εκδορές και εκχυμώσεις.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη της μητέρας του παιδιού, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ αναζητούν τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο. Πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για τον άνδρα που έχει δηλωθεί ως ο πατέρας του παιδιού και πρώην σύντροφος της μητέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, το παιδάκι φέρεται να κατέρρευσε ενώ πήγαινε σε παιδική χαρά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο.

Γιαννακός: Το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που προκλήθηκαν από πολλαπλά χτυπήματα

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, επισήμανε ότι το παιδί φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, που προκλήθηκαν από πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα του, κυρίως στο κεφάλι.

Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Χανίων, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής του, στη συνέχεια διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, όπου και νοσηλεύεται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει κριθεί αναγκαία χειρουργική επέμβαση.

Παράλληλα, όπως σημείωσε, με εισαγγελική εντολή διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Χανίων και τρία ακόμη παιδιά της ίδιας οικογένειας, τα οποία επίσης φέρουν τραύματα, ωστόσο βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση.

Η ιατροδικαστική θα δώσει απαντήσεις

Όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου στην ΕΡΤ, το παιδί «περιγράφεται ως αρκετά κακοποιημένο με βάση τους θεράποντες ιατρούς».

Μάλιστα, πρόσθεσε, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για να αποσαφηνιστεί, αν τα τραύματα έχουν προκληθεί σε βάθος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες.

Ελβετία: Ο Αλέν Προστ φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι του

Κίνα: «Έβλεπα ανθρώπους να καταρρέουν» – Οι τρομακτικές μαρτυρίες από την έκρηξη σε ανθρακωρυχείο με 90 νεκρούς (Video)

Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η 41χρονη που εγκατέλειψε στον δρόμο τα δύο παιδιά της

Μπεν-Γκβίρ: «Πόρτα» της Γαλλίας στον ακροδεξιό υπουργό του Νετανιάχου – Οργή για την κακομεταχείριση των ακτιβιστών του Flotilla

Σερβία: Μεγάλη συγκέντρωση διοργανώνουν φοιτητές ζητώντας εκλογές – «Προδότες και τρομοκράτες» τους «βαφτίζει» η κυβέρνηση

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

Final Four: Η ανάρτηση Γιαννακόπουλου και το «μήνυμα» για τον Ολυμπιακό

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

