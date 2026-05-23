Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στη Λακωνία

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε, νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, ανοιχτά της Βάθειας Λακωνίας.

Σύμφωνα με την Αναθεωρημένη Λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός εντοπίζεται 58 χλμ νότια-νοτιοδυτικά της Βάθειας.

Το εστιακό βάθος του σεισμού εκτιμάται σε 12,7 χλμ.

