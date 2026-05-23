Μαρία Γρατσία: «Υπάρχουν γονείς θυμάτων των Τεμπών που στηρίζουν το κίνημα» – Τι απαντά στα περί «φιλορωσικών επιρροών»

Για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος «Ελπίδα για Δημοκρατία», στο «Ολύμπιον», στη Θεσσαλονίκη, μίλησε η στενή συνεργάτιδα και δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού, Μαρία Γρατσία, η οποία μεταξύ άλλων τοποθετήθηκε και στα περί «φιλορωσικών επιρροών».

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση του κόσμου στην εκδήλωση. «Το Ολύμπιον ήταν κατάμεστο, γεμάτο. Άκουσα ότι ήταν κάποιες εκατοντάδες, ενώ εμείς ενημερωθήκαμε από την Αστυνομία, σε μια κορύφωση, ότι ήταν 2.000 άτομα», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση γιατί κανένας συγγενής θύματος των Τεμπών δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση για το κόμμα Καρυστιανού, υπογράμμισε: «Υπάρχουν γονείς οι οποίοι υπέγραψαν ως ιδρυματικά μέλη και μάλιστα την πρώτη ημέρα της συλλογής των υπογραφών. Υπάρχουν και τραυματίες που στηρίζουν το κίνημα. Δεν μπορώ να αξιολογήσω γιατί δεν ήταν παρόντες. Ενδεικτικά, ο κ. Χατζηχαραλάμπους και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι που προσήλθαν στο γραφείο, δήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους και υπέγραψαν ως τα πρώτα ιδρυτικά μέλη».

«Καταλαβαίνω τον πανικό και τον φόβο»

Η Μαρία Γρατσία είπε πως δεν είδε να ασκείται ουσιαστική κριτική, παρά μόνο «απαξιωτικές κρίσεις και χαμηλού επιπέδου χαρακτηρισμοί», ενώ για το οικονομικό πρόγραμμα ανέφερε πως «στόχος είναι η εξυπηρέτηση όχι των λίγων, αλλά των πολλών».

Όσον αφορά τις «φιλορωσικές επιρροές» και τις καταγγελίες για «εντολή από τη Ρωσία», σχολίασε: «Καταλαβαίνω τον πανικό και τον φόβο σε σχέση με αυτό που έρχεται, αλλά τώρα να μιλάει κανείς χωρίς κανένα στοιχείο για εντολή από ξένο κράτος, οποιοδήποτε κράτος -δεν λέω μόνο για τη Ρωσία- εγώ το είδα και σε νομικό επίπεδο, είναι πολύ βαρύ. Δείχνει και μια πολύ χαμηλού επιπέδου προσέγγιση. Δείχνει στόχευση να χτυπηθεί το συγκεκριμένο κίνημα με κάθε μέσο, χωρίς φραγμό. Κινηθήκαμε αυθημερόν νομικά».

