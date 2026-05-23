Πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης απαντούν στην επιστολή Κοβέσι: «Κανένας αιφνιδιασμός»

Απάντηση στην επιστολή διαμαρτυρίας της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέα, Λάουρας Κοβεσι, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία Φλωρίδη, δίνουν πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Yπενθυμίζουν όσα ανέφερε η ίδια στο Oικονομικό Φόρουμ των Δελφών (23 Απριλίου 2026), σημειώνοντας πως η ευρωπαία εισαγγελέας τόσο στην τελευταία συνάντηση της με την ηγεσία του Υπουργείου, όσο και την επόμενη μέρα στο Φόρουμ των Δελφών, είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τη συνεργασία της με την ελληνική πλευρά.

Επίσης, κύκλοι από το αρμόδιο υπουργείο επισημαίνουν πως η ευρωπαία εισαγγελέας είχε ενημερωθεί από τότε για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η διερεύνηση, εκδίκαση και εκκαθάριση υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και δεν είχε δηλώσει αντίθεση ή δυσαρέσκεια για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς, ούτε για το περιεχόμενο αυτής.

Ειδικότερα, αναφέρουν:

«”Χθες (σ.σ. 22/4/26), είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει” δήλωνε χαρακτηριστικά η Ευρωπαία Εισαγγελέας κ. Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών στις 23 Απριλίου 2026.

Αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026, αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του».

