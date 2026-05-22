ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.05.2026 21:12
Επιστολή Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία Φλωρίδη: Αμφιβολίες για τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών

Με επιστολή της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι διαμαρτύρεται για την τροπολογία Φλωρίδη.

Η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας, την Παρασκευή (22/5) απηύθυνε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/2092 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με ένα γενικό καθεστώς αιρεσιμότητας για την προστασία του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός Αιρεσιμότητας), επισημαίνοντας τις πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις και αποφάσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με δήλωση της Κομισιόν, βιαστική τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεσπίζει ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές του Κοινοβουλίου, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διερευνά και να διώκει αποτελεσματικά αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα.

Επιπλέον, η πρόσφατη άρνηση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Ελλάδας να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης που έλαβε το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στις 12 Νοεμβρίου 2025, για ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων για 5 χρόνια, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.

Ως εκ τούτου, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωσή τους για καλόπιστη συνεργασία βάσει του άρθρου 4(3) της ΣΕΕ.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι  υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, καταλήγει η δήλωση της Κομισιόν.

