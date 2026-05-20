Νέοι κυβερνητικοί «πονοκέφαλοι», ελέω Κοβέσι

Σαν να μην έφθαναν οι δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σαν να μην έφθανε η δυσαρέσκεια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το ότι ο Άρειος Πάγος ανανέωσε… κατά το ήμιση τη θητεία των εν Ελλάδι εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων.

Έρχεται τώρα και δημοσίευμα του Politico το οποίο αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ασχολείται με τις δομές μεταναστών στη Μαλακάσα και τη Σιντική, εξετάζοντας στοιχεία για ατεκμηρίωτο κόστος, απευθείας αναθέσεις και επεκτάσεις συμβάσεων.

Το δημοσίευμα, μαθαίνουμε, έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην κυβέρνηση, καθώς μια ακόμα υπόθεση απειλεί να προστεθεί σε αυτές που ήδη τη βαραίνουν και να δώσει νέα «πυρομαχικά» στην αντιπολίτευση.

Μάλιστα, το γεγονός ότι αφορά στο μεταναστευτικό, ένα από τα θεωρούμενα ως «δυνατά χαρτιά» της κυβέρνησης, δεν περνά απαρατήρητο. Γενικά, πάντως, σε Μαξίμου και Πειραιώς, η Κοβέσι θεωρείται… κακός μπελάς.

