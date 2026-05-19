Ξετρελαμένος ο Άδωνις με το Ισραήλ: Είναι ένα αληθινό θαύμα της Ανθρωπότητας

Στους εορτασμούς για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ παρέστη ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και δεν έκρυψε … καθόλου τον ενθουσιασμό του.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης πόζαρε περιχαρής στο πλευρό του πρέσβη του Ισραήλ Νόαμ Κατζ και χαρακτήρισε το Ισραήλ «αληθινό θαύμα της ανθρωπότητας». «Με κάλεσε στην εορτή για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Παρευρέθηκα με μεγάλη χαρά, καθώς ειλικρινά πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι ένα αληθινό θαύμα της Ανθρωπότητας», επισήμανε χαρακτηριστικά.

«Σε μία έκταση όσο η Πελοπόννησος κατάφεραν να φτιάξουν ένα Κράτος με ΑΕΠ όσο δύο Ελλάδες. Ένα Κράτος που ξεχωρίζει παγκοσμίως ως κορυφαίο στην υψηλή τεχνολογία, στην πληροφορική, στην Γεωργία, στις Επιστήμες κλπ. Ένα Κράτος που στηρίζει τους φίλους του και τιμωρεί τους εχθρούς του», συμπληρώνει.

Σήμερα η ΑΕ ο Πρέσβης του @IsraelinGreece @NoamKatz_ με κάλεσε στην εορτή για τα 78 χρόνια από την ίδρυση του Κράτους του Ισραήλ. Παρευρέθηκα με μεγάλη χαρά, καθώς ειλικρινά πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι ένα αληθινό θαύμα της Ανθρωπότητας. Σε μία έκταση όσο η Πελοπόννησος κατάφεραν… pic.twitter.com/Pkz3MfcN1Q — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 18, 2026

Ο υπουργός χαρακτηρίζει το Ισραήλ πιο ώριμη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή και μάλιστα προβαίνει σε συγκρίση με την ισοπεδωμένη Γάζα. «Ταυτόχρονα έχει την πιο ώριμη και πλήρη Δημοκρατία της Μέσης Ανατολής, με πολυκομματικές Κυβερνήσεις και πλήρη σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των πολιτών του. Θα βρείτε πολλούς Αραβικής Καταγωγής Μουσουλμάνους Ισραηλινούς πολίτες που προκόβουν εκεί, αλλά ούτε έναν Εβραίο που να μπορεί έστω να πάω μια βόλτα στη Γάζα»

«Σήμερα το Ισραήλ είναι από τους πιο στενούς φίλους της Ελλάδος και η Στρατηγική μας συνεργασία είναι ένα τεράστιο στήριγμα για μας. Ειδική αναφορά θέλω να κάνω στην εξαιρετική παρουσία τα τελευταία 4 χρόνια από τον Πρέσβη τους, ο οποίος το καλοκαίρι φεύγει έχοντας ολοκληρώσει την θητεία του. Συνέβαλε καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών μας σχέσεων σε δύσκολες στιγμές. Αληθινός μας φίλος Χρόνια Πολλά», καταλήγει.

Να θυμίσουμε στον υπουργό ότι η πιο ώριμη δημοκρατία της Μέση Ανατολής κατηγορείται για γενοκτονία στη Γάζα; Ότι εκκρεμούν εντάλματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας; Ότι το θαύμα της Ανθρωπότητας κατηγορείται για απαρτχάιντ; Ή ότι λόγω των εξτρεμιστών εποίκων ακόμα και οι Χριστιανοί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν ανενόχλητοι στην Ιερουσαλήμ;

Αχρείαστος κόπος, τα ξέρει ήδη, αλλά επιλέγει να τα αγνοεί.

