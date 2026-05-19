Κι όμως. Στο facebook κυκλοφορεί στα σοβαρά η καταγγελία ότι οι εργασίες στην εθνική οδό Αθήνα – Θεσσαλονίκη στο ύψος των Τεμπών, επιλέχθηκε να γίνουν 18-22 Μαΐου προκειμένου να μην μεταβεί κόσμος στην εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού την Πέμπτη στο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους!

Δηλαδή κάθισαν και σκέφτηκαν εκεί στην εταιρεία και τις υπηρεσίες που καθορίζουν τις εργασίες, πώς θα εμποδίσουν την άνοδο των… πούλμαν και των αυτοκινήτων των οπαδών του νέου κόμματος!

Μα, εκδήλωση – παρουσίαση κάνει, όχι κεντρική προεκλογική συγκέντρωση. Και η εκδήλωση γίνεται σε μία μεγάλη πόλη, που μπορεί να γεμίσει άνετο και δύο και τρία «Ολύμπια».

Μήπως αυτά πρέπει να τα δει το επιτελείο της, ώστε να μην προκαλείται μία ιλαρή εικόνα στα σόσιαλ;

