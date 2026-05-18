Μαρία Καρυστιανού: Σήμερα στον Άρειο Πάγο για το νέο κόμμα, την Πέμπτη η επίσημη αρχή – Ο ρόλος του Θανάση Αυγερινού, ποιοι την ακολουθούν

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται να περάσει το κατώφλι του Αρείου Πάγου για την επίσημη κατάθεση των εγγράφων ίδρυσης του νέου πολιτικού φορέα, ενώ η επίσημη πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 21 Μαΐου στο θέατρο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης.

Στενοί συνεργάτες, στελέχη, παράγοντες και έμπιστοι άνθρωποί της συγκεντρώθηκαν χθες και συγκέντρωσαν υπογραφές για τη διακήρυξη. Η ίδια η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε δημοσίως ότι η διαδικασία έχει πλέον περάσει στο τελικό στάδιο, δηλώνοντας την Κυριακή πως «μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο θα το καταθέσουμε στον Άρειο Πάγο, γράφουμε όλοι μαζί τη σωστή και την καλή ιστορία».

Η φράση αυτή θεωρείται από συνεργάτες της ως το ουσιαστικό «σήμα εκκίνησης» για την πολιτική της κάθοδο.

Κεντρικό ρόλο στο νέο σχήμα διαδραματίζει η δικηγόρος και άλλοτε υποψήφια βουλευτής της Νίκης, Μαρία Γρατσία.

Η επίσημη ανακοίνωση του ονόματος, της διακήρυξης και των βασικών πολιτικών θέσεων θα γίνει την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, σε μία εκδήλωση που ήδη παρουσιάζεται από το επιτελείο της ως η «ιδρυτική στιγμή» του νέου σχηματισμού.

Ο ρόλος Αυγερινού και το αφήγημα του νέου φορέα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσία του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού στο εγχείρημα, καθώς αποτελεί το πρώτο πρόσωπο με αναγνωρισιμότητα που επιβεβαιώνει ανοιχτά τη συμμετοχή του. Ο ίδιος δήλωσε πως «το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα είναι υπαρξιακό και είναι καλό που συστρατεύονται δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης», δίνοντας έτσι το πολιτικό στίγμα μίας προσπάθειας που επιχειρεί να εμφανιστεί ως υπερκομματική και αντισυστημική ταυτόχρονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες και δημόσιες τοποθετήσεις συνεργατών της, η Μαρία Καρυστιανού επιδιώκει να παρουσιάσει ένα σχήμα που δεν θα στηρίζεται σε παραδοσιακά κομματικά στελέχη, αλλά σε πρόσωπα «εκτός ενεργού πολιτικής». Η ίδια έχει ξεκαθαρίσει ότι στον νέο φορέα θα συμμετέχουν κυρίως στενοί συνεργάτες της που «δεν έχουν απασχολήσει τον δημόσιο βίο».

Στο πλευρό της εμφανίζεται επίσης το άλλοτε στέλεχος της κεντροαριστεράς Αντώνης Καλογεράς, ο δικηγόρος και περιφερειακός σύμβουλος Θεσσαλίας Γρηγόρης Καλαγιάς, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών και οργανωτικής προετοιμασίας. Σε δημόσιες παρεμβάσεις του μιλά για «μεγάλη ώρα για όλους μας», επιχειρώντας να δώσει χαρακτηριστικά πολιτικού κινήματος και όχι ενός προσωποπαγούς σχηματισμού.

Στο πλευρό της Μαρίας Καρυστιανού και ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας θύματος των Τεμπών

Η «κληρονομιά» των Τεμπών και η πολιτική μετάβαση

Το εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού εξακολουθεί να συνδέεται και με την υπόθεση των Τεμπών και το ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα που απέκτησε η ίδια μέσα από τη δημόσια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη. Μόλις πριν από λίγα 24ωρα είχε βρεθεί ξανά στον Άρειο Πάγο για την υπόθεση Καραμανλή, ζητώντας αυστηρότερη αντιμετώπιση και κάνοντας λόγο για «αδιαφορία απέναντι στην ανθρώπινη ζωή».

Αυτό ακριβώς το κοινωνικό και πολιτικό κεφάλαιο επιχειρεί τώρα να μετατρέψει σε οργανωμένη πολιτική παρουσία. Συνεργάτες της υποστηρίζουν ότι το κόμμα θα κινηθεί με βασικούς άξονες τη «Δικαιοσύνη», τη «Δημοκρατία» και την «εθνική αξιοπρέπεια», ενώ στην ιδρυτική διακήρυξη που υπογράφηκε τις τελευταίες ώρες γίνεται λόγος για «επιστροφή της Δημοκρατίας στους ανθρώπους, με αλήθεια, δικαιοσύνη και φωνή που δεν φοβάται».

Την ίδια ώρα, ήδη προκαλούνται πολιτικές αντιδράσεις και έντονες συζητήσεις γύρω από τη φυσιογνωμία του νέου κόμματος, αλλά και για το εάν η Καρυστιανού θα επιδιώξει να εκφράσει ένα ευρύτερο κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας που ξεπερνά την υπόθεση των Τεμπών.

Κυβερνητικά στελέχη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ σε επίπεδο αντιπολίτευσης υπάρχει εμφανής αμηχανία για το πού μπορεί να κατευθυνθεί πολιτικά αυτό το ρεύμα.

Σε κάθε περίπτωση, η σημερινή κατάθεση στον Άρειο Πάγο θεωρείται το οριστικό πέρασμα από τον χώρο της κοινωνικής διαμαρτυρίας στο πολιτικό σκηνικό και την ανοιχτή πολιτική αντιπαράθεση.

Και η εκδήλωση της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να δώσει τις πρώτες σαφείς απαντήσεις για το εύρος, τις φιλοδοξίες και τις πραγματικές πολιτικές στοχεύσεις του νέου φορέα.

Διαβάστε επίσης:

Το ΠΑΣΟΚ θέτει ερωτήματα στη ΝΔ για τον Σπανάκη – Κατηγορείται ότι μεταβίβασε στην αδελφή του χώρο που στεγάζονται τα ΕΛΤΑ



Παύλος Γερουλάνος: Αν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με την ατζέντα μας

Συνεδριάζει τη Δευτέρα υπό τον πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας