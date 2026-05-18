Η ακρίβεια εξαπλώνεται από την ενέργεια σε τρόφιμα, μεταφορές και καθημερινές υπηρεσίες

Η ιστορία μοιάζει γνώριμη. Κάθε φορά που η Μέση Ανατολή παίρνει φωτιά, ο λογαριασμός καταλήγει ξανά στα ελληνικά νοικοκυριά. Και αυτή τη φορά, μόλις δυόμισι μήνες μετά την έναρξη των νέων συγκρούσεων στην περιοχή, οι επιπτώσεις αρχίζουν ήδη να φαίνονται καθαρά στην ελληνική οικονομία, στους λογαριασμούς ρεύματος, στα καύσιμα, στα ενοίκια και τελικά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η Alpha Bank, στο τελευταίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων, καταγράφει ουσιαστικά αυτό που ήδη βιώνουν εκατομμύρια καταναλωτές: ένα νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας το οποίο μεταφέρεται σταδιακά σε όλη την αγορά.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στη στέγαση, στις μεταφορές, στην εστίαση και στα τρόφιμα, δηλαδή ακριβώς στους τομείς από τους οποίους κανένα νοικοκυριό δεν μπορεί να «δραπετεύσει». Το πιο ανησυχητικό είναι ότι η πίεση δεν περιορίζεται μόνο στους λογαριασμούς ενέργειας, αλλά περνά πλέον σε υπηρεσίες και βασικά αγαθά.

Η στέγαση εξελίσσεται ξανά σε εφιάλτη για χιλιάδες οικογένειες. Τον Απρίλιο, η αύξηση στο σχετικό κόστος έφτασε το 13,4%, με βασικό μοχλό το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και τα καύσιμα. Μόνο το πετρέλαιο θέρμανσης εκτινάχθηκε πάνω από 50%, ενώ αυξήσεις καταγράφηκαν και στο ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο και το υγραέριο.

Και όλα αυτά σε μια χώρα όπου ήδη το κόστος στέγασης θεωρείται το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το διαθέσιμο εισόδημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Bank, σχεδόν το 35% του εισοδήματος των ελληνικών νοικοκυριών κατευθύνεται πλέον στη στέγαση. Με απλά λόγια, ένα μεγάλο μέρος των πολιτών δουλεύει σχεδόν αποκλειστικά για να πληρώνει σπίτι, ρεύμα και βασικούς λογαριασμούς.

Την ίδια ώρα, οι μεταφορές ακολουθούν ανοδική πορεία, καθώς η νέα έκρηξη στις διεθνείς τιμές ενέργειας ανεβάζει ξανά το κόστος κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε πάνω από 32%, η βενζίνη πάνω από 17%, ενώ ακριβότερα γίνονται πλέον και τα αεροπορικά εισιτήρια, τόσο για πτήσεις εσωτερικού όσο και εξωτερικού.

Η εικόνα μόνο τυχαία δεν είναι. Η εμπλοκή του Ιράν και η ένταση στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, επαναφέροντας φόβους για μια νέα ενεργειακή κρίση, σε μια περίοδο που η Ευρώπη δεν έχει ακόμη ανακτήσει πλήρως τις ισορροπίες μετά το σοκ της Ουκρανίας.

Το πρόβλημα για την ελληνική οικονομία είναι διπλό. Από τη μία πλευρά, αυξάνεται το κόστος λειτουργίας για επιχειρήσεις και βιομηχανία. Από την άλλη, η ακρίβεια περνά ξανά στους καταναλωτές μέσω νέων ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες.

Ενεργειακή κρίση, τουρισμός και πληθωρισμός

Και το timing μόνο ιδανικό δεν θεωρείται. Η νέα ενεργειακή πίεση συμπίπτει με την κορύφωση της τουριστικής περιόδου, γεγονός που δημιουργεί φόβους ότι η αυξημένη ζήτηση θα λειτουργήσει σαν επιπλέον «καύσιμο» για νέες αυξήσεις σε ξενοδοχεία, εστίαση και μεταφορές.

Τα στοιχεία του πληθωρισμού ήδη δείχνουν την αλλαγή κλίματος. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός ανέβηκε στο 4,6% τον Απρίλιο, σημαντικά υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι ότι η άνοδος προέρχεται κυρίως από την ενέργεια, δηλαδή από έναν παράγοντα που δύσκολα μπορεί να ελεγχθεί σε εθνικό επίπεδο.

Το παράδοξο είναι ότι την ώρα που η κυβέρνηση μιλά για ανάπτυξη, επενδυτική βαθμίδα και ισχυρή οικονομία, η καθημερινότητα μεγάλου μέρους της κοινωνίας συνεχίζει να επιβαρύνεται από βασικές δαπάνες που ξεφεύγουν διαρκώς.

Η αγορά φοβάται πλέον ότι αν η κρίση στη Μέση Ανατολή παραταθεί ή κλιμακωθεί περαιτέρω, το νέο κύμα ακρίβειας δεν θα περιοριστεί μόνο στην ενέργεια.

Ήδη αρκετές επιχειρήσεις βλέπουν αυξημένα κόστη μεταφοράς και παραγωγής, τα οποία αργά ή γρήγορα θα μετακυλιστούν ξανά στα ράφια.

Και κάπως έτσι, η ελληνική οικονομία βρίσκεται για ακόμη μία φορά μπροστά στον ίδιο φαύλο κύκλο: διεθνής κρίση, ακριβή ενέργεια, νέες ανατιμήσεις και τελικά ακόμη μεγαλύτερη πίεση στα εισοδήματα των πολιτών.

