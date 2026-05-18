Στην Πολιτική Επιτροπή η «Ομάδα Αλήθειας»

Ανάμεσα στα 150 άτομα που εξελέγησαν από τους συνέδρους της ΝΔ για την Πολιτική Επιτροπή του κόμματος βρίσκονται και δύο ονόματα που το τελευταίο διάστημα έγιναν γνωστά στο ευρύτερο κοινό.

Πρόκειται για τους Κώστα Δογάνη και Κίμωνα Μπένο, τους δημιουργούς της διαβόητης «Ομάδας Αλήθειας», οι οποίοι, μάλιστα, εξελέγησαν εντός της πρώτης εικοσάδας, ανάμεσα σε πιο «ιστορικά» και γνωστά ονόματα στο κόμμα.

Πλέον ΝΔ και «Ομάδα Αλήθειας»… έσονται και επισήμως εις σάρκαν μίαν – με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό…

