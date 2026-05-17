ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 15:18
17.05.2026 13:50

Στηρίζει Πολάκη ο Κασσελάκης: Η λύπη, το «Μπουζουξίδικο 2» και οι ίδιοι πρωταγωνιστές

Τη στήριξή του στον Παύλο Πολάκη, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με ανάρτηση – παρέμβαση στο Χ, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη λύπη του «συνεχιζόμενη και προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά και την «απαξίωση της κομματικής (του) βάσης».

«Η εντολή του ελληνικού λαού το 2023 και 2024 ήταν η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι η διάλυση του κόμματος ή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων με ιδιοκτησιακές αντιλήψεις», επισημαίνει.

«Ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο: τη σύγκλιση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος που λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση για υπαρξιακά ζητήματα», σημειώνει, μεταξύ άλλων, και εκφράζει λύπη που και ο ίδιος ο Πολάκης έπεσε θύμα του «”Μπουζουξίδικου 2″ από τους ίδιους πρωταγωνιστές».

«Ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίξαμε το 2023 ενάντια στο δεξιό καθεστώς δεν μπορεί να βγαίνει στο σφυρί», καταλήγει.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

