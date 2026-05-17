Στηρίζει Πολάκη ο Κασσελάκης: Η λύπη, το «Μπουζουξίδικο 2» και οι ίδιοι πρωταγωνιστές

Τη στήριξή του στον Παύλο Πολάκη, μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζει ο Στέφανος Κασσελάκης.

Με ανάρτηση – παρέμβαση στο Χ, ο πρόεδρος των «Δημοκρατών» και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη λύπη του «συνεχιζόμενη και προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά και την «απαξίωση της κομματικής (του) βάσης».

«Η εντολή του ελληνικού λαού το 2023 και 2024 ήταν η διατήρηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι η διάλυση του κόμματος ή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων με ιδιοκτησιακές αντιλήψεις», επισημαίνει.

«Ο Παύλος Πολάκης έχει απόλυτο δίκιο να ζητά το αυτονόητο: τη σύγκλιση του ανώτερου οργάνου ενός κόμματος που λαμβάνει κρατική χρηματοδότηση για υπαρξιακά ζητήματα», σημειώνει, μεταξύ άλλων, και εκφράζει λύπη που και ο ίδιος ο Πολάκης έπεσε θύμα του «”Μπουζουξίδικου 2″ από τους ίδιους πρωταγωνιστές».

«Ο εκλεγμένος ΣΥΡΙΖΑ που υποστηρίξαμε το 2023 ενάντια στο δεξιό καθεστώς δεν μπορεί να βγαίνει στο σφυρί», καταλήγει.

Η συνεχιζόμενη και προσχεδιασμένη ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είχα εγκαίρως προειδοποιήσει τον Αύγουστο του 2024 μετά το 15% που φέραμε με μία νέα ομάδα στο Ευρωψηφοδέλτιο, με λυπεί βαθύτατα.



Όχι, δεν αισθάνομαι καμία δικαίωση. Αισθάνομαι λύπη για την απαξίωση της βάσης του…

