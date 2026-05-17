Ο επικός χαιρετισμός του εκπροσώπου της ΝΕΑΡ

Πέρασε στα ψιλά – λόγω των ομιλιών των «πρωτοκλασάτων» της κυβέρνησης και του κόμματος – αλλά ο χαιρετισμός του εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς στο συνέδριο της ΝΔ ήταν πραγματικά επικός.

Μέσα στα όσα είπε ο Γιώργος Λυκοπάντης, ξεχωρίζουμε ότι εξέφρασε «με ειλικρίνεια και ταπεινότητα» την «αλληλεγγύη» του στους βουλευτές και τους υπουργούς της ΝΔ που έπεσαν θύματα του Predator.

Μάλιστα, στο τέλος του χαιρετισμού του ευχήθηκε «η Ελλάδα του 2030 πρέπει να μας βρει χωρίς ρυπαρά δίκτυα που μολύνουν τον δημόσιο διάλογο όπως είναι η “Ομάδα Αλήθειας”».

Μια παγωμάρα έπεσε μεταξύ των συνέδρων, όπως και να το κάνουμε…

