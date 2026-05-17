search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 13:16
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 12:14

Συνέδριο ΝΔ – Κονταδάκης: Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε εποχές πειραματισμών

17.05.2026 12:14
kontadakis

Σε κατάσταση πλήρους εκλογικής ετοιμότητας έθεσε το κόμμα ο (προσωρινός) γραμματέας τηςΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο που κλείνει σήμερα τις εργασίες του.

Ο Στέλιος Κονταδάκης υπογράμμισε ότι «όλες και όλοι πρέπει να προετοιμαστούμε για μία ακόμα πολιτική μάχη», προσθέτοντας ότι «το επόμενο διάστημα θέτουμε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, ενισχύουμε και διευρύνουμε τις τοπικές οργανώσεις, μετατρέποντάς τις σε εξωστρεφείς οργανισμούς παραγωγής πολιτικού και κοινωνικού λόγου, ενεργοποιούμε όλα τα στελέχη και αναδεικνύουμε νέα στελέχη, επενδύουμε στη γνώση και στην πολιτική επιμόρφωση, προβάλλουμε το έργο της Κυβέρνησης και αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία».

Παράλληλα, επιτέθηκε στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ, λέγοντας ότι «βλέπουμε μια αντιπολίτευση που ταλαντεύεται ανάμεσα στο λαϊκισμό, την τοξικότητα, τα ψεύδη και την ασάφεια. Που άλλοτε υιοθετεί εύκολες καταγγελίες και άλλοτε προτείνει λύσεις, χωρίς κοστολόγηση και χωρίς στρατηγικό βάθος. Η Ελλάδα, όμως, δεν μπορεί να επιστρέψει σε εποχές πειραματισμών. Δεν μπορεί να ρισκάρει τη θέση της στο διεθνή χάρτη. Γιατί όταν ο λαϊκισμός παντρεύεται την έλλειψη κοστολογημένου και νοικοκυρεμένου κυβερνητικού προγράμματος, δεν γίνεται ψήφος διαμαρτυρίας. Γίνεται ψήφος ολέθρου».

Τέλος, περιέγραψε και αυτός το διακύβευμα των εκλογών, λέγοντας ότι «το δίλημμα για τα επόμενα χρόνια παραμένει ξεκάθαρο: Τί θέλουμε; Σταθερότητα ή περιπέτεια; Σχέδιο ή αυτοσχεδιασμό; Πρόοδο ή στασιμότητα; Εμείς επιλέγουμε τη σταθερότητα, το σχέδιο και την πρόοδο. Επιλέγουμε να συνεχίσουμε μπροστά».

Διαβάστε επίσης:

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας: Live οι εργασίες της 3ης μέρας

ΠΑΣΟΚ: «Όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο Γεωργιάδης ήταν πολέμιός της»

Ο γρίφος Τσίπρα – Καρυστιανού: Πώς τα δύο νέα κόμματα αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pavlos-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Πολάκη προς πάσα κατεύθυνση: Δεν φεύγω από τα όργανα – Μην παραιτείστε από τον ΣΥΡΙΖΑ

odigisi-alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 36χρονος, 64χρονος και 46χρονος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

astynomia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σύλληψη 39χρονης για κλοπή από οικία και βία κατά αστυνομικού

antigoni jalla
LIFESTYLE

Καλύβα για Eurovision: «Η Αντιγόνη ήταν καλύτερη στο… mute» (Video)

patini_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός πατινιού που έπεσε σε σταθμευμένο όχημα στην Ιερά Οδό

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 13:16
pavlos-polakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυμα Πολάκη προς πάσα κατεύθυνση: Δεν φεύγω από τα όργανα – Μην παραιτείστε από τον ΣΥΡΙΖΑ

odigisi-alkool
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 36χρονος, 64χρονος και 46χρονος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

astynomia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σύλληψη 39χρονης για κλοπή από οικία και βία κατά αστυνομικού

1 / 3