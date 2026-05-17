Συνέδριο ΝΔ – Κονταδάκης: Η Ελλάδα δεν μπορεί να επιστρέψει σε εποχές πειραματισμών

Σε κατάσταση πλήρους εκλογικής ετοιμότητας έθεσε το κόμμα ο (προσωρινός) γραμματέας τηςΝΔ, Στέλιος Κονταδάκης, κατά την ομιλία του στο συνέδριο που κλείνει σήμερα τις εργασίες του.

Ο Στέλιος Κονταδάκης υπογράμμισε ότι «όλες και όλοι πρέπει να προετοιμαστούμε για μία ακόμα πολιτική μάχη», προσθέτοντας ότι «το επόμενο διάστημα θέτουμε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, ενισχύουμε και διευρύνουμε τις τοπικές οργανώσεις, μετατρέποντάς τις σε εξωστρεφείς οργανισμούς παραγωγής πολιτικού και κοινωνικού λόγου, ενεργοποιούμε όλα τα στελέχη και αναδεικνύουμε νέα στελέχη, επενδύουμε στη γνώση και στην πολιτική επιμόρφωση, προβάλλουμε το έργο της Κυβέρνησης και αξιοποιούμε τα ψηφιακά εργαλεία».

Παράλληλα, επιτέθηκε στους πολιτικούς αντιπάλους της ΝΔ, λέγοντας ότι «βλέπουμε μια αντιπολίτευση που ταλαντεύεται ανάμεσα στο λαϊκισμό, την τοξικότητα, τα ψεύδη και την ασάφεια. Που άλλοτε υιοθετεί εύκολες καταγγελίες και άλλοτε προτείνει λύσεις, χωρίς κοστολόγηση και χωρίς στρατηγικό βάθος. Η Ελλάδα, όμως, δεν μπορεί να επιστρέψει σε εποχές πειραματισμών. Δεν μπορεί να ρισκάρει τη θέση της στο διεθνή χάρτη. Γιατί όταν ο λαϊκισμός παντρεύεται την έλλειψη κοστολογημένου και νοικοκυρεμένου κυβερνητικού προγράμματος, δεν γίνεται ψήφος διαμαρτυρίας. Γίνεται ψήφος ολέθρου».

Τέλος, περιέγραψε και αυτός το διακύβευμα των εκλογών, λέγοντας ότι «το δίλημμα για τα επόμενα χρόνια παραμένει ξεκάθαρο: Τί θέλουμε; Σταθερότητα ή περιπέτεια; Σχέδιο ή αυτοσχεδιασμό; Πρόοδο ή στασιμότητα; Εμείς επιλέγουμε τη σταθερότητα, το σχέδιο και την πρόοδο. Επιλέγουμε να συνεχίσουμε μπροστά».

Διαβάστε επίσης:

16o Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας: Live οι εργασίες της 3ης μέρας

ΠΑΣΟΚ: «Όταν η Ελλάδα έκανε τα πρώτα της βήματα στην ψηφιακή εποχή, ο Γεωργιάδης ήταν πολέμιός της»

Ο γρίφος Τσίπρα – Καρυστιανού: Πώς τα δύο νέα κόμματα αλλάζουν τον πολιτικό χάρτη



