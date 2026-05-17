Μήνυμα Πολάκη προς πάσα κατεύθυνση: Δεν φεύγω από τα όργανα – Μην παραιτείστε από τον ΣΥΡΙΖΑ

Να μην παραιτούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ προτρέπει τους οπαδούς του και μέλη του κόμματος ο Παύλος Πολάκης με νέα του ανάρτηση μετά τη διαγραφή του επικαλούμενος τηλεφωνήματα που δέχεται από το πρωί με αντιδράσεις, ενώ ήδη κάποιοι ανακοινώνουν την παραίτησή τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Την ίδια ώρα στέλνει μήνυμα στον Σωκράτη Φάμελλο ότι δεν φεύγει από τα όργανα, παρά τα όσα ακούγονται από χθες το βράδυ.

Χθες υπήρχαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες τα στελέχη της Κουμουνδούρου θεωρούν ότι η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα επισύρει αυτοδίκαια την έξοδό του και από τα όργανα εξαιτίας της ex officio συμμετοχής των βουλευτών στην Κεντρική Επιτροπή, διαμηνύει ότι δεν φεύγει από τα όργανα. Αυτά, κατά τον Παύλο Πολάκη είναι «χωρίς καμία βάση».

«Πουθενά το νέο καταστατικό», επισημαίνει, «δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μια με τους ex oficio βουλευτές μέλη του από την άλλη. Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Φάμελλου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της ΚΟ».

Μάλιστα καλεί την Επιτροπή Δεοντολογίας να πάρει θέση σε όσα «ανυπόστατα», όπως λέει, ακούγονται και δηλώνει ότι θα απευθυνθεί ο ίδιος στο συγκεκριμένο όργανο.

Καλεί τα μέλη να μην παραιτούνται γιατί «ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών».

Δηλώνει τέλος ότι αναμένει αντιδράσεις από βουλευτές και άλλα μέλη των οργάνων και των νομαρχιακών σε αυτόν τον «κατήφορο απαξίωσης» και προτρέπει «να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη την οποία υπογράφει ως βουλευτής Χανίων και μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ:

Λοιπόν, επειδή με έχετε τρελλανει στα μηνύματα και στα τηλέφωνα από το πρωί …

Μιλάω τώρα και θα ξαναμιλήσω αν και εφόσον γίνουν αυτά που πρέπει:

Α) Καλώ όλους τα μέλη και φίλους ΝΑ ΜΗΝ αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ και τα όργανά του. Ο πολιτικός χώρος αυτός έχει ιστορία που δεν είναι ιδιοκτησία μιας σημερινής κατάστασης στην ηγεσία του, που είναι πίσω από τις ανάγκες των καιρών. Έχει πολλά να δώσει ακόμα στο σήμερα, όταν αναταχθούν αυτά που πρέπει στο εσωτερικό του

Β) Αυτά που ακούγονται περί μη συμμετοχής μου σε ΠΓ και Κεντρική Επιτροπή είναι φληναφήματα χωρίς καμία βάση!

-Πουθενά το νέο καταστατικό δεν περιγράφει διαφορετικά δικαιώματα ή υποχρεώσεις των εκλεγμένων μελών της ΚΕ από τη μια με τους ex oficio βουλευτές μέλη του από την άλλη .

Εγώ έφυγα από την κοινοβουλευτική ομάδα με βάση απόφαση του Φάμελλου που στηρίζεται στον κανονισμό της Βουλής, όχι σε κομματικό κανονισμό λειτουργίας της ΚΟ.

-Εκλέχτηκα στην Πολιτική Γραμματεία με ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ από την Κεντρική Επιτροπή μετα από πρόταση του Φάμελλου!

-Να θυμίσω επίσης πως στην προηγούμενη Κεντρική Επιτροπή, εκλέχτηκα πρώτος από την Κρήτη με ποσοστό που ΥΠΕΡΕΒΑΙΝΕ το ποσοστό οποιουδήποτε άλλου σε ΟΛΗ την Ελλάδα!

Γ) Περιμένω να δω αντίδραση σε αυτόν τον κατήφορο απαξίωσης, αδράνειας και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, από άλλους βουλευτές, από μέλη της ΠΓ, από μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και των Νομαρχιακών που πρέπει να εκφραστούν δημόσια εναντίον της αδικίας σε βάρος μου και με αίτημα την ΑΜΕΣΗ συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και βέβαια της Κεντρικής Επιτροπής.

Δ) Προφανώς και πρέπει να πάρει θέση και η Επιτροπή Δεοντολογίας για τα ανυπόστατα που ακούγονται, θα απευθυνθώ εγώ σε αυτήν.

Αυτά λοιπόν προς όλους που από χθες έχουν σπάσει τα τηλέφωνα και τους ευχαριστώ.

ΘΑ ΞΑΝΑΜΙΛΗΣΩ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΑ!

Παύλος Πολακης

βουλευτής Χανίων

Μέλος ΠΓ και ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Οι εξελίξεις και ο Τσίπρας

Υπενθυμίζεται ότι οι ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, έρχονται με φόντο το κόμμα Τσίπρα το οποίο ετοιμάζεται πυρετωδώς εν όψει των επίσημων ανακοινώσεων για την ίδρυσή του στα τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Με απόφασή του, χθες το απόγευμα ο Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, απαντώντας έτσι σε επίθεση που είχε εξαπολύσει νωρίτερα με ανάρτησή του ο βουλευτής Χανίων, καταλογίζοντάς του ουσιαστικά ότι υπηρετεί ατζέντα ενσωμάτωσης του ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Τσίπρα.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που διαγράφεται ο Παύλος Πολάκης από την κοινοβουλευτική ομάδα, όπως σημειώνει και ο ίδιος στην ανάρτησή του. Η πρώτη ήταν τον Φεβρουάριο του 2023 επί Τσίπρα, η δεύτερη τον Αύγουστο του 2024 επί Κασσελάκη και τώρα από τον Σωκράτη Φάμελλο.

Αν και υπήρξαν πληροφορίες για το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Δεοντολογίας για διαγραφή του και από το κόμμα, φαίνεται να επικρατούν δεύτερες σκέψεις καθώς σύμφωνα με κομματικές πηγές, με τη διαγραφή του από την ΚΟ τίθεται αυτόματα εκτός οργάνων (ΠΓ και ΚΕ) στα οποία μετείχε ex officio, ως βουλευτής.



Το χρονικό της διαγραφής

Χθες το μεσημέρι ο Παύλος Πολάκης προέβη σε επιθετική ανάρτηση προς τον Σωκράτη Φάμελλο με την οποία ζητούσε σε προστακτικό τόνο την άμεση συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας και το κυριότερο διατύπωνε σοβαρές αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου, ότι υπηρετεί άλλη ατζέντα και παρακολουθεί άπρακτος την διάλυση του κόμματος. Με αφορμή δημοσίευμα για τις επικείμενες ανακοινώσεις Τσίπρα αλλά και συνέντευξη του μέλους της ΚΕ Δημήτρη Χατζησωκράτη που πρότεινε ενσωμάτωση του ΣΥΡΙΖΑ και μεταβίβαση των περιουσιακών του στο κόμμα Τσίπρα, ο Πολάκης άφηνε σοβαρές αιχμές κατά του Σωκράτη Φάμελλου ότι υπηρετεί το εν λόγω σχέδιο.

Η ανάρτηση που έφερε τη διαγραφή: «Τι ακριβώς υπηρετείς με την αφωνία;»

Τι ανέφερε η ανάρτηση Πολάκη:

«Μετά από αυτά τα δημοσιεύματα, του αχαρακτήριστου Χατζησωκράτη που προτείνει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργίας του Συριζα και παράδοση περιουσίας αφενός (φωτο 1) και την αναγγελία δημιουργίας του κόμματος Τσίπρα, μετά την επίσπευση και του κόμματος Καρυστιανού(φωτο2) ..

ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βέβαια και Κεντρική Επιτροπή μετά;;

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ, ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;

Συγκάλεσε Πολιτική Γραμματεία ΑΜΕΣΑ».

Είχε προηγηθεί άλλη ανάρτηση Πολάκη, με το ίδιο αίτημα, το πρωί του Σαββάτου στην οποία ανέφερε:

«ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί!

Είναι προσβλητική για την αξιοπρέπεια μας, είναι ανήθικη για την ιστορία μας, είναι πολύ πίσω από την ανάγκη να πέσει η συμμορία που κυβερνά τη χώρα!».

Φάμελλος: «Αισχρό το υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα, δεν είναι ανεκτό»

Ωστόσο ήταν η δεύτερη ανάρτηση Πολάκη που ξεχείλισε το ποτήρι και έδωσε την αφορμή για τη διαγραφή του, λόγω και των προσωπικών αιχμών κατά του προέδρου του κόμματος.

Στη δήλωσή του ο Σωκράτης Φάμελλος εξηγώντας τους λόγους της διαγραφής, ανέφερε μεταξύ άλλων

-«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο».

-Την εβδομάδα που πέρασε «με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση.

-«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείεςκαι η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση».

-«Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο».

-«δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

Πολάκης: «Παρακολουθείς τη διάλυση χωρίς αντίδραση»

Με τη σειρά του ο Παύλος Πολάκης απάντησε μεταξύ άλλων πως:

-Ο Σωκράτης Φάμελλος τον διαγράφει «χωρίς καμία δικαιολογία».

– «Ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!

Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!».

Στην απάντησή του ο Παύλος Πολάκης δίνει ραντεβού στην Πολιτική Γραμματεία, αν και μένει να φανεί αν θα συμμετάσχει εφόσον αυτή συγκληθεί.

