Φορολογικές δηλώσεις: Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι υποβολές – Πότε λήγει η προθεσμία

Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί, ενώ βρισκόμαστε περίπου στο μέσον της διαδικασίας, καθώς το σύστημα άνοιξε πριν από περίπου δύο μήνες και αναμένεται να κλείσει σε δύο μήνες, στις 15 Ιουλίου, όταν και λήγει η προθεσμία υποβολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού αριθμού

Μηδενικές, δηλαδή χωρίς να έχει προκύψει φόρος, είναι 1,32 εκατομμύρια δηλώσεις. Χρεωστικές είναι περίπου 1,13 εκατομμύρια δηλώσεις, όπου ο μέσος επιπλέον φόρος που προκύπτει για τους φορολογούμενους είναι στα 1.770 ευρώ, ένα αρκετά αυξημένο το ποσό. Τέλος πιστωτικές, δηλαδή δηλώσεις με επιστροφή φόρου είναι περίπου 1,21 εκατομμύρια με τη μέση επιστροφή να κυμμένεται κοντά στα 270 ευρώ.

Όσον αφορά την έκπτωση φόρου, το 4% εξασφάλισαν όσοι υπέβαλλαν τη δήλωσή τους μέχρι και την περασμένη Παρασκευή (15/5). Πλέον βρισκόμαστε στο διάστημα κατά το οποίο όσοι τις υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 3%, ενώ από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου, όσοι υποβάλλουν θα έχουν έκπτωση 2%. Αυτά τα ποσοστά με τις εκπτώσεις ισχύουν για όσους εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ.

