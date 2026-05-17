search
ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 15:19
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.05.2026 13:49

Φορολογικές δηλώσεις: Ξεπερνούν τα 3,5 εκατομμύρια οι υποβολές – Πότε λήγει η προθεσμία

17.05.2026 13:49
Forologikes-Diloseis

Περισσότερες από 3,5 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις έχουν ήδη υποβληθεί, ενώ βρισκόμαστε περίπου στο μέσον της διαδικασίας, καθώς το σύστημα άνοιξε πριν από περίπου δύο μήνες και αναμένεται να κλείσει σε δύο μήνες, στις 15 Ιουλίου, όταν και λήγει η προθεσμία υποβολής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από την ΑΑΔΕ, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 3,66 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, με το ποσοστό να φτάνει σχεδόν το 55% του συνολικού αριθμού

Μηδενικές, δηλαδή χωρίς να έχει προκύψει φόρος, είναι 1,32 εκατομμύρια δηλώσεις. Χρεωστικές είναι περίπου 1,13 εκατομμύρια δηλώσεις, όπου ο μέσος επιπλέον φόρος που προκύπτει για τους φορολογούμενους είναι στα 1.770 ευρώ, ένα αρκετά αυξημένο το ποσό. Τέλος πιστωτικές, δηλαδή δηλώσεις με επιστροφή φόρου είναι περίπου 1,21 εκατομμύρια με τη μέση επιστροφή να κυμμένεται κοντά στα 270 ευρώ.

Όσον αφορά την έκπτωση φόρου, το 4% εξασφάλισαν όσοι υπέβαλλαν τη δήλωσή τους μέχρι και την περασμένη Παρασκευή (15/5). Πλέον βρισκόμαστε στο διάστημα κατά το οποίο όσοι τις υποβάλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Ιουνίου θα έχουν έκπτωση 3%, ενώ από 16 Ιουνίου έως και 15 Ιουλίου, όσοι υποβάλλουν θα έχουν έκπτωση 2%. Αυτά τα ποσοστά με τις εκπτώσεις ισχύουν για όσους εξοφλήσουν το φόρο εφάπαξ.

Διαβάστε επίσης:

Σταθερά πάνω από 2€ η βενζίνη, νέες αυξήσεις από Τρίτη: Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, επαρκής η χώρα προς το παρόν

Μεγάλος αδελφός για τα χρέη: Το κράτος δημιουργεί φακέλους για κάθε οφειλή πολιτών και επιχειρήσεων

Στεγαστικό «βραχυκύκλωμα»: Πώς η αύξηση κόστους στην οικοδομή εκτινάσσει ενοίκια, τιμές πώλησης – Νέο σοκ από… Μέση Ανατολή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran moudial (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 – Συνάντηση FIFA με ιρανική ομοσπονδία: «Εποικοδομητική συνάντηση»

pao_aek_lewforos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Λεωφόρος»: Αυλαία μετά από 104 χρόνια – Κόντρα στον ΠΑΟΚ το «τριφύλλι» αποχαιρετά απόψε το ιστορικό του «σπίτι»

trump metanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι προγραμματίζει να μιλήσει σήμερα με τον Τραμπ για το ταξίδι στην Κίνα και το Ιράν

drones-345
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Τουλάχιστον 4 νεκροί από μεγάλη ουκρανική επίθεση – Καταρρίφθηκαν 556 drones

ALISOPRIONO_3004
ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Κυκλοφορούσε σε έξαλλη κατάσταση με αλυσοπρίονο – Τον αφόπλισαν αστυνομικοί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria1-new
MEDIA

Eurovision 2026: Νικήτρια η Βουλγαρία - 10η η Ελλάδα με τον Akylas, 19η η Κύπρος

ikonomakou-tserela1-new
LIFESTYLE

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα παντρεύτηκαν στην Πλάκα

allwyn2
BUSINESS

Η Allwyn μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία και μετατρέπει το ελληνικό υποκατάστημα σε Α.Ε.

metallica-synavlia
ΜΟΥΣΙΚΗ

Έσοδα που… ζαλίζουν από την συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ - Ρεκόρ θεατών και εισπράξεων με 13 εκατ. ευρώ

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 15:18
iran moudial (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026 – Συνάντηση FIFA με ιρανική ομοσπονδία: «Εποικοδομητική συνάντηση»

pao_aek_lewforos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Λεωφόρος»: Αυλαία μετά από 104 χρόνια – Κόντρα στον ΠΑΟΚ το «τριφύλλι» αποχαιρετά απόψε το ιστορικό του «σπίτι»

trump metanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι προγραμματίζει να μιλήσει σήμερα με τον Τραμπ για το ταξίδι στην Κίνα και το Ιράν

1 / 3