ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 15:17
Κρήτη: Μεγάλη αντιπολεμική πορεία προς τη βάση της Σούδας – «NΑΤΟ killers go home!» (Video)

Με μεγάλη συμμετοχή κόσμου και αυστηρά αστυνομικά το αντιπολεμικό συλλαλητήριο ενάντια παρουσία αμερικανικών – ναοϊκών βάσεων στα Χανιά.

Πάνω από 90 φορείς και σωματεία από όλοι την Κρήτη, φοιτητικοί σύλλογοι, αγρότες, κτηνοτρόφοι, υγειονομικοί, εκπαιδευτικοί, συναξιούχοι, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που απύθυνε η Παγκρήτια Επιτροπή ενάντια στις Βάσεις «να γίνουμε όλοι κρίκος στην αλυσίδα της αντίστασης και της μη συναίνεσης» όπως χαρακτηριστικά είπε χαιρετίζοντας την συγκέντρωση, ο πρόεδρος της επιτροπής, Μανώλης Παπαδομανωλάκης.

Οι διαδηλωτές αφού πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο των Χανίων, στη συνέχεια ξεκίνησαν για τη Βάση του Μουζουρά.

Πολιτικά παρών και ως κόμμα το ΚΚΕ με τον βουλευτή Μανώλη Συντυχάκη αλλά και η Νέα Αριστερά και το Μέρα 25 με στελέχη και μέλη τους.

«Από εδώ εφορμούν οι Αμερικάνοι δολοφονώντας λαούς όλης της γης» τόνισε ο κ. Συντυχάκης σημειώνοντας πως η Κρήτη είναι γέφυρα που ενώνει τους λαούς, «δεν μπορεί να είναι ένα αεροπλανοφόρο από όπου θα μακελεύονται οι λαοί»:

«Από την Κύπρο, από τα Ίμια, μέχρι τον Κώστα Ηλιάκη και το σήμερα που παζαρεύεται όλο το Αιγαίο, αυτά έχει δει ο ελληνικός λαός από την παρουσία των Βάσεων» τόνισε ο Μανώλης Ξανθουδάκης, πρόεδρος σωματείου οικοδόμων.

Δυναμικό παρών έδωσαν και οι υγεινομικοί εργαζόμενοι στο ΕΣΥ σε όλη την Κρήτη:

Παρόντες στην κινητοποίηση και φοιτητές από τα Χανιά και όλη την Κρήτη. Αντιπολεμικά μηνύματα μετέφεραν από τον Ενιαίο Φοιτητικό Σύλλογο του Πολυτεχνείου Κρήτης και από τον σύλλογο του Βιολογικού του Πανεπιστημίου Κρήτης.

