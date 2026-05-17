ΚΥΡΙΑΚΗ 17.05.2026 13:14
ΕΛΛΑΔΑ

17.05.2026 11:29

Φυλακές Χανίων και Αλικαρνασσού: 38χρονος κρατούμενος προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για απάνθρωπη μεταχείρηση

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) προσέφυγε ένας 38χρονος που κρατήθηκε αρχικά στις φυλακές Αλικαρνασσού, από 19 Φεβρουαρίου 2015 έως 4 Νοεμβρίου 2016 και στη συνέχεια στις φυλακές Χανίων από 4 Νοεμβρίου 2016 έως την αποφυλάκισή του, στις 20 Οκτωβρίου 2017).

Ο προσφεύγων άσκησε στις 18 Οκτωβρίου 2017 ατομική προσφυγή κατά της Ελλάδας με αντικείμενο τις συνθήκες κράτησής του και στα δύο σωφρονιστικά καταστήματα. Επικαλέστηκε παραβίαση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ (απαγόρευση απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης) λόγω ανεπαρκούς προσωπικού χώρου και ευρύτερα ανεπαρκών συνθηκών διαβίωσης, καθώς και παραβίαση του άρθρου 13 ΕΣΔΑ (δικαίωμα αποτελεσματικού ένδικου μέσου).

Σύμφωνα με το echrcaselaw.com, το Δικαστήριο έκρινε προδήλως αβάσιμους τους ισχυρισμούς για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές Χανίων και την έλλειψη αποτελεσματικού ένδικου μέσου, ενώ το σκέλος της προσφυγής για την κράτηση στις φυλακές Αλικαρνασσού δεν έγινε παραδεκτή ως εκπρόθεσμη.

