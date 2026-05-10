Δολοφονία 21χρονου Νικήτα: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Με έξι σφαίρες η δολοφονία

Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου που σκότωσε τον 21 ενός ετών Νικήτα και της συζύγου του, από την Κρήτη στις φυλακές του Κορυδαλλού.

Αμφότεροι κρατούνται σε κελιά υψίστης ασφαλείας υπό τον φόβο αντιποίνων για τη δολοφονία του νεαρού. Η οικογένεια του θύματος κατήγγειλε επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις από τον δράστη, αλλά και παραβίαση περιοριστικών όρων που τού είχαν επιβληθεί.

Η μεταγωγή οργανώθηκε με απόλυτη μυστικότητα και αυστηρά μέτρα ασφαλείας νωρίς το πρωί. Ο 54χρονος και η σύζυγός του μεταφέρθηκαν ακτοπλοϊκώς από την Κρήτη στον Πειραιά με το πλοίο της γραμμής «Κίσσαμος», συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Είχαν προηγουμένως μεταφερθεί οδικώς από το Ηράκλειο στα Χανιά, από όπου αναχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής.

Από το πρωί του Σαββάτου, ο 54χρονος καθ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του Νικήτα κρατείται στις φυλακές του Κορυδαλλού μαζί με την 56χρονη σύζυγό του σε ξεχωριστό κελί ασφαλείας, καθώς θεωρείται ότι μπορεί να πέσει θύμα επίθεσης από συγκρατούμενούς του.

Σύμφωνα και με το ιατροδικαστικό πόρισμα, ο 21 ετών Νικήτας δέχτηκε έξι σφαίρες που έριξε ο δράστης. Οι τέσσερις προκάλεσαν ισάριθμα διαμπερή τραύματα, η μία πέρασε ξυστά από το δέρμα του και τελευταία σφηνώθηκε στη μασχάλη του. Εκτιμάται δε ότι οι πυροβολισμοί έπεσαν από απόσταση από ένα έως 3 μέτρα. Την ημέρα της δολοφονίας ο 54χρονος είχε παραστεί στο μνημόσυνο του ξαδέλφου του.

«Σε όλο τον δρόμο προς το σπίτι μας έκλαιγα και μοιρολογούσα και του έλεγα “τι έκανες; τι έκανες;”. Μόλις συνήλθε λίγο μου είπε ότι θέλει να παραδοθεί, πράγμα που υπερθεμάτισα και εγώ» φέρεται να κατέθεσε η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Τα Χριστούγεννα του 2024, ο 54χρονος φέρεται να είχε στήσει ενέδρα έξω από το σπίτι του θύματος στην Αμμουδαρά , και να επιτέθηκε στον νεαρό με καδρόνι. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο καθ’ ομολογίαν δράστης φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε, χωρίς να τον πετύχει.

Περίπου δύο μήνες πριν από το φονικό, ο Νικήστρατος Γεμιστός είχε καταθέσει νέα μήνυση, καθώς ο 54χρονος τον καταδίωκε συνεχώς και ο νεαρός χρειάστηκε να κρυφτεί για να σωθεί.

Στον 54χρονο είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι μέχρι την εκδίκαση των υποθέσεων, οι οποίοι φαίνεται πως είχαν παραβιαστεί τουλάχιστον μία φορά, γεγονός που οδήγησε τον Νικήστρατο και την οικογένειά του ξανά στο αστυνομικό τμήμα για νέα καταγγελία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 54χρονος είχε συλληφθεί πολλές φορές στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

