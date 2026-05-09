ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 22:47
09.05.2026 21:23

Παροξυσμός στο ΟΑΚΑ για τους Metallica: Εμβληματική έναρξη και αποθέωση από 80.000 οπαδούς τους (Videos)

Οι Metallica επέστρεψαν δυναμικά στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026, 16 χρόνια μετά την προηγούμενη συναυλία τους τους στην Ελλάδα.

Η θρυλική metal μπάντα ανέβηκε στη σκηνή του ΟΑΚΑ λίγο μετά τις 20:30 ανοίγοντας τη συναυλία με το εμβληματικό «Creeping Death», μέσα σε αποθέωση από περίπου 80.000 θεατές που είχαν κατακλύσει το Ολυμπιακό Στάδιο.

Οι James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo επέλεξαν το κομμάτι από το ιστορικό άλμπουμ «Ride the Lightning» (1984) ως εναρκτήριο σήμα της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των θαυμαστών που είχαν «διαβάσει» τις ενδείξεις από το προηγούμενο soundcheck.

Με… σεισμογράφο καταγράφει τη συναυλία των Metallica το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρακολουθεί με σεισμογράφο τη σημερινή συναυλία των Metallica λ στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.

Τα τελευταία χρόνια, παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις, γνωστές ως «concert quakes».

Η αποψινή συναυλία αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της… σεισμικό αποτύπωμα.

Παρατείνεται η λειτουργία των ΜΜΜ

Η μεγάλη συναυλία επηρεάζει και τις συγκοινωνίες, με τη ΣΤΑ.ΣΥ να ανακοινώνει παράταση λειτουργίας του ΗΣΑΠ το βράδυ του Σαββάτου, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ

«Σας ενημερώνουμε, πως το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου, για την εξυπηρέτηση των θεατών της συναυλίας Metallica στο ΟΑΚΑ, θα υπάρξει, ανάλογα με τη ροή αποχώρησης των θεατών, παράταση κυκλοφορίας στη Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ) ως τη λήξη της συναυλίας και ενίσχυση της κυκλοφορίας με επιπλέον συρμούς.

Υπενθυμίζουμε, πως το Σάββατο υφίσταται 24ωρη λειτουργία των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό και του Τραμ και οι θεατές- επιβάτες μπορούν να κάνουν χρήση και αυτών», αναφέρει η ανακοίνωση.

Αλλαγές και στα δρομολόγια των λεωφορείων

Πιο αναλυτικά, σε ισχύ θα βρίσκονται οι παρακάτω τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορειακών γραμμών από τις 17:00 του Σαββάτου, ως τη λήξη της κυκλοφορίας:

Τα δρομολόγια της λεωφ. γραμμής Α8 (Πολυτεχνείο – Ν. Ιωνία – Μαρούσι) θα πραγματοποιούνται κυκλικά από την αφετηρία (Πολυτεχνείο) μέχρι τον κόμβο Κηφισιάς (δαχτυλίδι). Διαδρομή από αφετηρία: από Λ. Κηφισιάς, κυκλικά στο δαχτυλίδι με κατεύθυνση προς Κηφισιά.

Η γραμμή 410 (ΟΑΚΑ – Άνω Μελίσσια) θα έχει προσωρινή αφετηρία επί της οδού Αυτοκρ. Ηρακλείου (αφετηρία της λεωφ. γραμμής 446). Διαδρομή από αφετηρία: από Αυτοκρ. Ηρακλείου, αριστερά Θεμιστοκλέους, Θησέως, δεξιά Πλαταιών, αριστερά Χατζηαντωνίου, Παπαφλέσσα, αριστερά Λ. Κηφισίας. Διαδρομή από τέρμα: από Πεντέλης, δεξιά Λ. Κηφισίας, αριστερά Αριστοτέλους, αριστερά Βασ. Όλγας, δεξιά Οθωνος, αριστερά Περικλέους, αριστερά Αυτοκρ. Ηρακλείου (προσωρινή αφετηρία).

