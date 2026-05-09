search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 21:03
search
MENU CLOSE
Χωρίς κατηγορία

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.05.2026 20:47

Τραγωδία στην Κω: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

09.05.2026 20:47
ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
φωτογραφία αρχείου

Θανάσιμα τραυματίστηκε αγρότης 61 ετών που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του στην περιοχή Μαστιχάρι στην Κω.

Κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι τοπικές αρχές, αγρότης 61 ετών καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω με 8 στελέχη τα οποία απεγκλώβισαν τον χειριστή, που μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω, χωρίς τις αισθήσεις του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος, θα διενεργήσουν αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμάχειας Κω.

Διαβάστε επίσης:

Βοιωτία: Ανατινάχθηκε ΑΤΜ, περίπου 100.000 ευρώ άρπαξαν οι δράστες

AtmoHub: Νέα ενίσχυση του φαινομένου μεταφοράς Σαχαριανής σκόνης από Δευτέρα- Ιδιαίτερα επιβαρυμένη η ατμόσφαιρα στην Κρήτη

Μαρινέλλα: Συγκίνηση στο μνημόσυνο για τις 40 μέρες από τον θάνατό της (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
aafrikaniki_skoni165
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρό: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης την Κυριακή  

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
Χωρίς κατηγορία

Τραγωδία στην Κω: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

trump-meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ τα βάζει ξανά με την Ιταλία για το Ιράν: «Δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη»

livanos 7765- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Επτά νεκροί από ισραηλινό πλήγμα – Ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι

Κορονοϊός: Τρία κρουαζιερόπλοια σε καραντίνα - Θρίλερ για χιλιάδες φοβισμένους και εξαγριωμένους επιβάτες (Photos/Video) - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Πιθανότητα εμφάνισης χανταϊού και στην Ιταλία: Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα που ήρθαν σε επαφή με κρούσμα – Γυναίκα τέθηκε σε προληπτική καραντίνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

tsipras-234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβρασμός στον (παλαιό) ΣΥΡΙΖΑ: Μαζικές αποχωρήσεις, πυρήνες αυτό-οργάνωσης και προσχωρήσεις στο κόμμα Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.05.2026 21:03
aafrikaniki_skoni165
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρό: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης την Κυριακή  

ekav_asthenoforo_2407_1920-1080_new
Χωρίς κατηγορία

Τραγωδία στην Κω: Νεκρός αγρότης που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

trump-meloni
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ τα βάζει ξανά με την Ιταλία για το Ιράν: «Δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη»

1 / 3