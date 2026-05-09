Καιρός: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης την Κυριακή  

Καιρικές συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα της Κυριακής, προβλέπονται από την ΕΜΥ. Αναμένονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές.

Στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική ορεινή χώρα από το μεσημέρι θα σημειωθούν και μπόρες.

Οι άνεμοι από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 29 βαθμούς και τοπικά τους 30.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με μικρή πιθανότητα να ψιχαλίζει.

Στα ανατολικά, οι άνεμοι θα είναι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς.

Αναλυτική πρόγνωση για την Κυριακή 10 Μαΐου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία:

Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή.

Θα φτάσει στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τους 25 με 26 και κατά τόπους τους 27 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα ορεινά και στη δυτική Μακεδονία πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα βόρεια ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 23 με 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με λίγες τοπικές βροχές ή όμβρους στα ηπειρωτικά, και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, παροδικά πιο πυκνές τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, γρήγορα βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από αργά το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και τοπικά στη Κρήτη τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Από το απόγευμα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 και τοπικά τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων, κυρίως στα γύρω ορεινά, τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

