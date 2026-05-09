ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

09.05.2026 20:24

Ο Τραμπ τα βάζει ξανά με την Ιταλία για το Ιράν: «Δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη»

Αιχμές κατά της Ιταλίας άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την πρόθεση της Ρώμης να αποστείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Σε συνέντευξή του στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ιταλία «δεν στάθηκε στο πλευρό» των Ηνωμένων Πολιτειών σε κρίσιμες στιγμές, τονίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος αλλά και η χώρα του είχαν διαχρονικά στηρίξει την Ιταλία.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ακόμη ότι βρίσκεται υπό εξέταση το ενδεχόμενο να μειωθεί ο αριθμός των Αμερικανών στρατιωτών που παραμένουν σε βάσεις επί ιταλικού εδάφους.

Είναι η δεύτερη χώρα που δέχεται την απειλή μείωσης των Αμερικανών στρατιωτών στα εδάφη της, μετά τη Γερμανία.

