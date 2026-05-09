Πιθανότητα εμφάνισης χανταϊού και στην Ιταλία: Υπό επιτήρηση τέσσερα άτομα που ήρθαν σε επαφή με κρούσμα – Γυναίκα τέθηκε σε προληπτική καραντίνα

Tο ιταλικό υπουργείο υγείας ενεργοποίησε διαδικασία επιτήρησης για τέσσερις επιβάτες πτήσης της KLM που ήρθαν σε επαφή με γυναίκα που νοσηλεύτηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ και πέθανε από τον χανταϊό.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των τεσσάρων επιβατών αποκτήθηκαν, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, το οποίο στη συνέχεια διαβίβασε τις πληροφορίες στις αρμόδιες Περιφέρειες (Καλαβρία, Καμπανία, Τοσκάνη, Βένετο) για την ενεργοποίηση των διαδικασιών επιτήρησης, στο πλαίσιο της αρχής της μέγιστης προσοχής.

Τοσκάνη: μια γυναίκα τέθηκε σε προληπτική καραντίνα

Μετά την ανακοίνωση του υπουργείου, η Σύμβουλος Υγείας της Περιφέρειας Τοσκάνης Μόνια Μίνι ανακοίνωσε ότι μια γυναίκα τέθηκε σε καραντίνα. «Ενεργοποιήσαμε αμέσως τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και ήρθαμε σε επαφή με τη γυναίκα, η οποία ζει στη Φλωρεντία», δήλωσε η Μίνι, προσθέτοντας ότι «έχει τεθεί σε προληπτική καραντίνα εν αναμονή των κλινικών εξετάσεων που απαιτούνται, ώστε να εξακριβωθεί η πιθανή μόλυνση από τον ιό».

Σε σημείωμά της, η Περιφέρεια της Τοσκάνης εξήγησε ότι η επαφή μεταξύ της γυναίκας που τέθηκε σε καραντίνα και της γυναίκας που πέθανε αργότερα στη Νότια Αφρική έγινε κατά τη διάρκεια εργασιών επιβίβασης και δεν ήταν ούτε στενή, ούτε παρατεταμένη.

«Για λόγους άκρας προσοχής, η Περιφέρεια διέταξε την κλινική παρακολούθηση της γυναίκας για όλη τη διάρκεια της περιόδου επώασης, τον εντοπισμό των επαφών που είχε από τη στιγμή της πιθανής μόλυνσης μέχρι σήμερα και τον συνεχή συντονισμό με τις εθνικές υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση της εξέλιξης της επιδημιολογικής εικόνας», αναφέρεται στο σημείωμα της Περιφέρειας. Ο δημοτικός σύμβουλος και περιφερειάρχης, Ευγένιο Τζιάνι, επανέλαβε ότι η προσοχή των υγειονομικών δομών είναι μέγιστη και πρόσθεσε: «Αν και οι λεπτομέρειες της επαφής υποδηλώνουν περιορισμένο κίνδυνο, δεν υποτιμούμε κανένα στοιχείο και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε άμεσα τους πολίτες για κάθε εξέλιξη».



Υπουργείο Υγείας: Ιταλός επιδημιολόγος στο πλοίο MV Hondius

Το ιταλικό Υπουργείο Υγείας έχει ενεργοποιήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες εκτίμησης κινδύνου, επιτήρησης και υγειονομικού συντονισμού, σύμφωνα με τα εθνικά και διεθνή πρωτόκολλα. Οι εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), αναφέρει το υπουργείο, δείχνουν επί του παρόντος χαμηλό κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό παγκοσμίως και πολύ χαμηλό κίνδυνο στην Ευρώπη.

Η εταιρεία «Oceanwide Expeditions» ενημέρωσε τους επιβάτες του MV Hondius. Στο πλοίο, από τις 6 Μαΐου, βρίσκεται Ιταλός γιατρός από το ιατρικό προσωπικό του Ecdc, ο οποίος υποστηρίζει τις δραστηριότητες βοήθειας έκτακτης ανάγκης.

