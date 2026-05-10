search
ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 02:06
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.05.2026 00:36

Πέτερ Μαγιάρ: «Δεν θα βασιλεύσω στην Ουγγαρία» (Video)

10.05.2026 00:36
hungaryparliament11

Ενθουσιασμός επικράτησε μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων πολιτών που συνέρρευσαν για να ακούσουν την πρώτη ομιλία του νέου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ που ορκίστηκε σήμερα υποσχόμενος αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα.

«Δεν θα βασιλεύσω στην Ουγγαρία, αλλά θα υπηρετήσω τη χώρα μου», τόνισε ο Μαγιάρ, έξω από το κτήριο του Κοινοβουλίου όπου ορκίστηκε νωρίτερα. Παράλληλα, υποσχέθηκε να βάλει τέλος στη διαφορά που στέρησε από τους Ούγγρους «δρόμους, νοσοκομεία, σχολεία» που έχουν ανάγκη.

Ο ίδιος ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου γραφείου που θα είναι αρμόδιο να «αποκαλύψει τις καταχρήσεις που διαπράχθηκαν» στη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών και να ανακτήσει τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν.

«Καλωσήρθατε σε μια Ουγγαρία ελεύθερη και δημοκρατική», είπε αργότερα στο πλήθος άνω των 100.000 ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί από το πρωί μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου.

Ο συντηρητικός φιλοευρωπαίος, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην ουγγρική πολιτική σκηνή πριν από μόλις δύο χρόνια και έβαλε τέλος στα 16 χρόνια της διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Ορμπαν, εξελέγη με 140 ψήφους υπέρ, 54 κατά και μια αποχή από το κοινοβούλιο, στο οποίο το κόμμα του, το Tisza, διαθέτει 141 από τις 199 έδρες. Η τελετή της ορκωμοσίας του έγινε απουσία του Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα του.

Διαβάστε επίσης:

Προειδοποίηση Ιράν σε ΗΠΑ: Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ιρανικών πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις

Πούτιν: «Νομίζω ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της»

Ουκρανία – Ρωσία: Για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός αλληλοκατηγορούνται οι δύο χώρες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Nikitas-Gemistos
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 21χρονου Νικήτα: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Με έξι σφαίρες η δολοφονία

hungaryparliament11
ΚΟΣΜΟΣ

Πέτερ Μαγιάρ: «Δεν θα βασιλεύσω στην Ουγγαρία» (Video)

ormouz 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τεχεράνης: Οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά πετρελαιοφόρα θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις

bcl11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αυτοκτόνησε» η ΑΕΚ στον τελικό του BCL – «Χάρισε» το τρόπαιο στη Ρίτας Βίλνιους

sillipsis_shutterstock
ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Σύλληψη 5 ατόμων για διακίνηση ναρκωτικών – Είχαν «έδρα τους» τον Λόφο Στρέφη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Νέο κεφάλαιο στον τομέα Ειδήσεων- Ενημέρωσης - Προκρίνεται ο Άγγελος Πετρόπουλος

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

SYRIZA_LOGO_FILE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Παραιτήθηκε όλος ο βόρειος τομέας του ΣΥΡΙΖΑ

tsipras-234234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναβρασμός στον (παλαιό) ΣΥΡΙΖΑ: Μαζικές αποχωρήσεις, πυρήνες αυτό-οργάνωσης και προσχωρήσεις στο κόμμα Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10.05.2026 02:06
Nikitas-Gemistos
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 21χρονου Νικήτα: Στον Κορυδαλλό ο 54χρονος και η σύζυγός του – Με έξι σφαίρες η δολοφονία

hungaryparliament11
ΚΟΣΜΟΣ

Πέτερ Μαγιάρ: «Δεν θα βασιλεύσω στην Ουγγαρία» (Video)

ormouz 554- new
ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τεχεράνης: Οποιαδήποτε επίθεση σε ιρανικά πετρελαιοφόρα θα αντιμετωπιστεί με αντίποινα σε αμερικανικές βάσεις

1 / 3