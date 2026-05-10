Πέτερ Μαγιάρ: «Δεν θα βασιλεύσω στην Ουγγαρία» (Video)

Ενθουσιασμός επικράτησε μεταξύ των δεκάδων χιλιάδων πολιτών που συνέρρευσαν για να ακούσουν την πρώτη ομιλία του νέου πρωθυπουργού της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ που ορκίστηκε σήμερα υποσχόμενος αλλαγή του καθεστώτος στη χώρα.

«Δεν θα βασιλεύσω στην Ουγγαρία, αλλά θα υπηρετήσω τη χώρα μου», τόνισε ο Μαγιάρ, έξω από το κτήριο του Κοινοβουλίου όπου ορκίστηκε νωρίτερα. Παράλληλα, υποσχέθηκε να βάλει τέλος στη διαφορά που στέρησε από τους Ούγγρους «δρόμους, νοσοκομεία, σχολεία» που έχουν ανάγκη.

Ο ίδιος ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου γραφείου που θα είναι αρμόδιο να «αποκαλύψει τις καταχρήσεις που διαπράχθηκαν» στη διάρκεια των 20 τελευταίων ετών και να ανακτήσει τα ποσά που υπεξαιρέθηκαν.

«Καλωσήρθατε σε μια Ουγγαρία ελεύθερη και δημοκρατική», είπε αργότερα στο πλήθος άνω των 100.000 ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί από το πρωί μπροστά από το κτίριο του κοινοβουλίου.

Hungarian PM Péter Magyar:



There is no right, there is no left, there is only Hungarian. pic.twitter.com/3dZ8YMXp71 — Clash Report (@clashreport) May 9, 2026

Ο συντηρητικός φιλοευρωπαίος, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του στην ουγγρική πολιτική σκηνή πριν από μόλις δύο χρόνια και έβαλε τέλος στα 16 χρόνια της διακυβέρνησης του εθνικιστή Βίκτορ Ορμπαν, εξελέγη με 140 ψήφους υπέρ, 54 κατά και μια αποχή από το κοινοβούλιο, στο οποίο το κόμμα του, το Tisza, διαθέτει 141 από τις 199 έδρες. Η τελετή της ορκωμοσίας του έγινε απουσία του Βίκτορ Ορμπαν, ο οποίος παραιτήθηκε από τη βουλευτική έδρα του.

