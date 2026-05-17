ΛΑΕ: «Η επιτυχία των δυνάμεων των ΕΑΑΚ στις φοιτητικές εκλογές, έναυσμα για ευρύτερα πολιτικά συμπεράσματα»

Διατήρησαν τις σημαντικές δυνάμεις τους στα πανεπιστήμια τα ΕΑΑΚ (Ενιαία Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση), κερδίζοντας στις φετινές φοιτητικές εκλογές την… άτυπη μάχη στα αριστερά.

Η συνεργασία αντικαπιταλιστικών φοιτητικών σχημάτων, όπως είναι τα ΕΑΑΚ κινήθηκαν όπως αναφέρουν έγκυρες εκτιμήσεις, στο 10%, με το μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΝΑΡ (attak) και άλλων στο 4,1% και τις δυνάμεις του ΜΕΡΑ25 και των συμπορευόμενων δυνάμεων (ΡΕΒΑΝΣ) να καταγράφουν και είναι στο 3,5%.

Η παράταξη της Νέας Αριστεράς καταποντίστηκε – κάτω από το 1%- ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβασε ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Το ΠΑΣΟΚ σταθερό και στάσιμο γύρω στο 11,5% ενώ η Πανσπουδαστική ήταν η νικήτρια με 30% με τη ΔΑΠ να είναι στο 26%, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.

Σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Ενότητα που στήριξε τα ΕΑΑΚ, σε μία κρίσιμη καμπή μετά τα όσα είχαν γίνει στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, αναφέρει:

«Οι φετινές φοιτητικές εκλογές έδωσαν για μια ακόμα χρονιά σαφές μήνυμα ότι η νεολαία τοποθετείται αποφασιστικά ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ, που διαλύει το δημόσιο πανεπιστήμιο, την προοπτική και τα δικαιώματα των φοιτητών. Από την άλλη πλευρά, παρά το γεγονός ότι οι φοιτητικές εκλογές παραμένουν η πιο μαζική εκλογική διαδικασία σε επίπεδο κοινωνικών χώρων, παρατηρείται μικρή πτώση της συμμετοχής. Επιτυχία για τους φοιτητικούς συλλόγους είναι και το γεγονός ότι κατόρθωσαν να ακυρώσουν στην πράξη το σχέδιο της ΝΔ και των αντιδραστικών πρυτανειών, με τη σύμπραξη προβοκατόρικων ομάδων, να πλήξουν τις φοιτητικές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν ομαλά.

Η ΔΑΠ, η κυβερνητική νεολαία, είναι ταυτισμένη στη συνείδηση των φοιτητών με την καταστροφική πολιτική της ΝΔ και έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλό αριθμό ψήφων. Αντίστοιχα, η ΠΑΣΠ δεν αποτυπώνει δυναμική και μένει στάσιμη εδώ και χρόνια σε χαμηλά ποσοστά. Η ΠΚΣ αναδεικνύεται ξανά σε πρώτη δύναμη, ωστόσο υφίσταται πολύ μεγάλη φθορά. Χρεώνεται την αδράνεια που δείχνει σε κινηματικό επίπεδο, αλλά και, πρώτα απ’ όλα, ότι, μετά το κίνημα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αντιμετωπίζει εχθρικά κάθε προσπάθεια ενωτικών κινητοποιήσεων και ανάγει σε κεντρικό αντίπαλο άλλες αριστερές δυνάμεις. Ιδιαίτερα απέναντι στα ΕΑΑΚ, τις τελευταίες εβδομάδες πριν τις φοιτητικές εκλογές, επιδόθηκε σε έναν πόλεμο λάσπης, συκοφαντιών, τραμπουκισμών. Δεν κατανοεί ότι, χωρίς ενότητα, είναι ιδιαίτερα δύσκολο να συγκροτηθούν μαζικοί αγώνες.

Τα ΕΑΑΚ καταγράφουν σημαντική εκλογική επιτυχία. Παρά την πτώση της συμμετοχής, διατηρούν τις δυνάμεις τους, ενώ σημειώνουν άνοδο σε ποσοστό. Επιβεβαιώνεται, έτσι, ότι είναι ο βασικός πόλος αγώνα, διεκδίκησης και ριζοσπαστικών πρακτικών στα πανεπιστήμια, κάτι που εξάλλου αναδείχθηκε και στις κινητοποιήσεις της φετινής χρονιάς. Η επιτυχία αυτή γίνεται ακόμα πιο σημαντική, αν λάβει κανείς υπόψη ότι συνέβη στο έδαφος ενός λυσσαλέου πολέμου σε βάρος τους, από κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς, με καταδρομικές επιθέσεις ακόμα και μία μέρα πριν τις εκλογές, από τις αυταρχικές διοικήσεις, με τις πειθαρχικές διώξεις, αλλά και από δυνάμεις της αριστεράς.

Σε ότι αφορά στις μικρότερες δυνάμεις της αριστεράς, είτε παραμένουν στάσιμες, είτε αποτυπώνουν πολύ μεγάλη φθορά. Η διασπαστική πολιτική, η στοχοποίηση άλλων δυνάμεων της αριστεράς, αλλά και η αδυναμία να αρθρώσουν μαζική γραμμή μέσα στους φοιτητικούς συλλόγους, υποτιμώντας τα βασικά προβλήματα της νεολαίας και επικεντρώνοντας σε δευτερεύοντα ζητήματα, οδηγεί σε πολιτική καθήλωση. Ιδιαίτερα, οι δυνάμεις της Attack, που υποστηρίζονται από το ΝΑΡ/ΚΑΠΕ, τη φετινή χρονιά, είχαν ως βασική στόχευση την συκοφαντική, λασπολογική επίθεση στα ΕΑΑΚ, διευκολύνοντας ακόμα και επιθέσεις ομάδων τραμπούκων εναντίον τους. Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών, η μεγάλη πτώση τους σε ψήφους και ποσοστά, απέδειξαν ότι αυτές οι τακτικές αποδοκιμάζονται από τους φοιτητές και οδηγούν στο πολιτικό περιθώριο.

Η επόμενη περίοδος είναι κρίσιμη για το φοιτητικό κίνημα. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί μαζικό φοιτητικό κίνημα που θα μπλοκάρει τις διαγραφές φοιτητών, θα ακυρώσει τα σχέδια για την ένταση του αυταρχισμού, θα δώσει πλήγματα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και στις βλέψεις της ΝΔ για την κατάργηση του άρθρου 16 του Συντάγματος, είναι απαραίτητη η ενωτική, ριζοσπαστική πρακτική. Σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθούν όλες οι αγωνιστικές δυνάμεις.

Τα αποτελέσματα των φοιτητικών εκλογών πρέπει να αποτελέσουν έναυσμα για να βγουν ευρύτερα συμπεράσματα. Αποδείχθηκε πλήρως ότι ο μιντιακός θόρυβος δεν είχε καμία επιρροή στην πλειοψηφία των φοιτητών, όπως και ότι τα ψέματα, οι τερατολογίες και οι προσπάθειες απομόνωσης των ΕΑΑΚ, αλλά και της ΛΑΕ, δεν έχουν καμία βάση εκεί που πραγματικά κρίνονται οι πολιτικοί συσχετισμοί, δηλαδή στον μαζικό χώρο. Οι ίδιοι οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, που είναι οι καλύτεροι γνώστες της κατάστασης στα πανεπιστήμια, το έδειξαν με την ψήφο τους.

Αναδείχθηκε έτσι πόσο λανθασμένες ήταν οι επιλογές και η επιχειρηματολογία του ΜέΡΑ25 που βιάστηκε να διακόψει μονομερώς τη συνεργασία με την ΛΑΕ-ΑΑ, χωρίς πραγματική πληροφόρηση, αλλά και χωρίς καμία συλλογική συζήτηση που θα αναδείκνυε την πραγματική διάσταση των γεγονότων στον τελευταίο γιορτασμό του Πολυτεχνείου. Αναμένουμε λοιπόν την ανάλογη αυτοκριτική για τις επιλογές αυτές. Επίσης αποδείχθηκε, ότι όσες από τις δυνάμεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς συκοφαντούσαν, περιθωριοποιήθηκαν οι ίδιοι από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, που επιδοκίμασαν τις δυνάμεις που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα για την υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου από την κυβερνητική πολιτική, αλλά και από τις κρατικές και παρακρατικές επιθέσεις ενάντια στο άσυλο, που ρίχνουν νερό στο μύλο της ΝΔ.

Ως ΛΑΕ -ΑΑ, παρά τα όσα έγιναν σε βάρος μας το προηγούμενο διάστημα, επιμένουμε στην ανάγκη για πλατιές κινηματικές, πολιτικές και εκλογικές συνεργασίες της ριζοσπαστικής αριστεράς, τόσο απέναντι στην αδίστακτη κυβέρνηση της ΝΔ, όσο και στους σχεδιασμούς της «κεντροαριστεράς» και στη λογική του «μικρότερου κακού», που φαίνεται ότι θα ασκήσει εκλογική και πολιτική πίεση, μέσα σε ένα κλίμα απογοήτευσης του κόσμου, που δεν βλέπει εναλλακτική διέξοδο. Σε κάθε περίπτωση η ΛΑΕ – ΑΑ θα δώσει όλες τις κινηματικές και πολιτικές μάχες και θα πάρει όλες τις αναγκαίες ενωτικές πρωτοβουλίες, όπως πολύ καλά έχει αποδείξει ότι μπορεί να κάνει».

