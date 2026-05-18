ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:19
Μετρό: Συνεχίζονται οι τροποποιήσεις στη γραμμή 2 – Ποιοι σταθμοί κλείνουν στις 21:40

Μέχρι την Πέμπτη 21/5 θα ισχύουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια του Μετρό στη γραμμή 2, λόγω αντικατάστασης των σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.

Η ΣΤΑΣΥ προειδοποιεί το επιβατικό κοινό πως οι σταθμοί του Μετρό «Σεπόλια» «Αττική», «Σταθμός Λαρίσης» και «Μεταξουργείο» θα κλείνουν στις 21:40.

Πάντως, ο σταθμός «Αττική» θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ) Κηφισιά – Πειραιάς.

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

από ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:28,
από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:30,
από ΑΤΤΙΚΗ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:32,
από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:33,
από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΕΛΛΗΝΙΚΟ στις 21:34,
από ΣΥΝΤΑΓΜΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:31,
από ΟΜΟΝΟΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:34,
από ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:36,
από ΣΤΑΘΜΟ ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:37 και
από ΑΤΤΙΚΗ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:39,
από ΣΕΠΟΛΙΑ προς ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ στις 21:41
Κατά τις ώρες των εργασιών, τα δρομολόγια θα γίνονται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Άγιος Αντώνιος» και «Ομόνοια – Ελληνικό».

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (έως την Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ19 «Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος».

Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Ομόνοια – Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος:

«Στ. Ομόνοια» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου), «ΣΤ. ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ» (υπάρχουσα στάση), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ.ΑΓ.ΑΝΤΩΝΙΟΣ» (υπάρχουσα στάση).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Αντώνιος – Στ. Μετρό Ομόνοια:

«Στ. Αγ. Αντώνιος» (προσωρινή στάση, επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου), «ΚΑΔΜΟΥ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΛΑΡΙΣΗΣ προς ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (προσωρινή στάση επί της οδού Δηληγιώργη), «ΠΕΡΟΚΕ» (υπάρχουσα στάση), «ΣΤ. ΟΜΟΝΟΙΑ» (προσωρινή Αφετηρία μεταξύ των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Κωνσταντίνου).

