Μαλδίβες: Νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό των τεσσάρων Ιταλών που αγνοούνται σε υποθαλάσσια σπηλιά

Τρεις ειδικοί δύτες από τη Φινλανδία έφτασαν στις Μαλδίβες για νέες έρευνες μετά τον θάνατο πέντε Ιταλών σε υποθαλάσσια σπηλιά, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Νέα επιχείρηση εντοπισμού στις Μαλδίβες

Τρεις Φινλανδοί δύτες, ειδικοί στις βαθιές καταδύσεις και στις καταδύσεις σε σπήλαια, έφτασαν την Κυριακή στις Μαλδίβες προκειμένου να καταρτίσουν νέο σχέδιο για τον εντοπισμό των τεσσάρων αγνοούμενων Ιταλών δυτών, οι οποίοι πιστεύεται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι βαθιά μέσα σε υποθαλάσσια σπηλιά στην ατόλη Βάαβου.

Η ομάδα των πέντε Ιταλών δυτών θεωρείται ότι έχασε τη ζωή της την Πέμπτη κατά τη διάρκεια εξερεύνησης σπηλαίου σε βάθος περίπου 50 μέτρων, βάθος που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο των 30 μέτρων για ερασιτεχνικές καταδύσεις στις Μαλδίβες.

Οι έρευνες είχαν προσωρινά ανασταλεί μετά τον θάνατο του Μοχάμεντ Μαχουντί, μέλους των Εθνικών Αμυντικών Δυνάμεων των Μαλδίβων, ο οποίος υπέστη νόσο αποσυμπίεσης κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και κατέληξε σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της προεδρίας των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Χουσεΐν Σαρίφ, οι Φινλανδοί δύτες συμμετείχαν σε σύσκεψη με την ακτοφυλακή για τον σχεδιασμό νέας στρατηγικής έρευνας, ενώ οι κακές καιρικές συνθήκες συνεχίζουν να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις.

Ο Μαχουντί κηδεύτηκε με στρατιωτικές τιμές το Σάββατο το βράδυ, παρουσία του προέδρου των Μαλδίβων Μοχάμεντ Μουιζού. Ο ίδιος είχε συμμετάσχει στην ομάδα που είχε ενημερώσει τον πρόεδρο για το σχέδιο διάσωσης κατά την επίσκεψή του στο σημείο των ερευνών.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν οκτώ τοπικοί δύτες, οι οποίοι εργάζονταν σε βάρδιες για τον εντοπισμό των σορών.

Οι πρώτες ομάδες είχαν ήδη καταφέρει να εντοπίσουν και να σημαδέψουν την είσοδο του σπηλαίου όπου εξαφανίστηκαν οι Ιταλοί.

Ποια είναι τα θύματα

Τα θύματα ταυτοποιήθηκαν ως η Μόνικα Μοντεφαλκόνε, αναπληρώτρια καθηγήτρια οικολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γένοβας, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, ο θαλάσσιος βιολόγος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, η ερευνήτρια Μιούριελ Οντενίνο και ο εκπαιδευτής καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι.

Η σορός του Μπενεντέτι ανασύρθηκε κοντά στην είσοδο της σπηλιάς, ενώ οι αρχές θεωρούν ότι οι υπόλοιποι τέσσερις είχαν εισέλθει βαθύτερα στο σύστημα των υποθαλάσσιων θαλάμων.

Το Πανεπιστήμιο της Γένοβας ανέφερε ότι η Μοντεφαλκόνε και η Οντενίνο βρίσκονταν στις Μαλδίβες στο πλαίσιο επιστημονικής αποστολής για τη μελέτη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην τροπική βιοποικιλότητα.

Ωστόσο, η μοιραία κατάδυση δεν αποτελούσε μέρος της αποστολής και πραγματοποιήθηκε ιδιωτικά.

Ερωτήματα για τον εξοπλισμό και το βάθος

Ο Κάρλο Σομμακάλ, σύζυγος της Μοντεφαλκόνε και πατέρας της Τζόρτζια, δήλωσε στην ιταλική τηλεόραση ότι «κάτι πρέπει να συνέβη εκεί κάτω», επισημαίνοντας τη μεγάλη εμπειρία της συζύγου και της κόρης του στις καταδύσεις.

Την ίδια ώρα, ο ιταλικός τουριστικός οργανισμός Albatros Top Boat αρνήθηκε ότι είχε εγκρίνει ή γνώριζε για την κατάδυση σε τόσο μεγάλο βάθος.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της εταιρείας, η ομάδα δεν είχε ενημερώσει ότι σχεδίαζε να καταδυθεί πέρα από τα 30 μέτρα, κάτι που απαιτεί ειδική άδεια από τις αρχές των Μαλδίβων.

Η ίδια υποστήριξε ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε ήταν τυπικός ερασιτεχνικός εξοπλισμός και όχι ειδικός τεχνικός εξοπλισμός κατάλληλος για βαθιές καταδύσεις σε σπήλαια.

