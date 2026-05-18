Αιγάλεω: Συνελήφθη 60χρονος επιδειξίας

Στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησε χθες η αστυνομία στο Αιγάλεω για σεξουαλική παρενόχληση γυναικών.

Όπως έγινε γνωστό, ο συλληφθείς κινούνταν στην συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Αθηνάς γύρω στις 22:30 το βράδυ, έχει κατεβάσει τα εσώρουχά του και επεδείκνυε τα γεννητικά όργανά του σε διερχόμενες γυναίκες.

Ένας 15χρονος κάλεσε την Άμεση Δράση με το περιπολικό να φτάνει άμεσα και οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 60χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο ΤΔΕΕ Αιγάλεω και αφού συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

