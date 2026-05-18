Ο Πάπας Λέων έκανε το «6-7» και ενθουσίασε παιδιά στο Βατικανό (video)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο, όπου ο πάπας Λέων κάνει το viral trend του TikTok, «six-seven (6-7).

Το βίντεο με τον πάπα Λέοντα δημοσιεύτηκε στο TikTok από τον Ιταλό καθολικό ιερέα και influencer, Don Roberto Fiscer, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην πλατφόρμα.

A group of kids taught Pope Leo the viral ‘6-7’ hand gesture at the Vatican on Saturday. The pope repeated the gesture and the young crowd applauded. pic.twitter.com/JAp9E3yAx4 — CBS News (@CBSNews) May 17, 2026

Στο απόσπασμα, ο ιερέας βρίσκεται μαζί με μια ομάδα παιδιών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου όταν περνά από μπροστά τους ο Ποντίφικας. Τότε, όλοι μαζί φωνάζουν «6-7» και κάνουν τις χαρακτηριστικές κινήσεις με τα χέρια που συνοδεύουν το trend.

Ο πάπας Λέων φαίνεται να ανταποκρίνεται χαμογελώντας, επαναλαμβάνει τη φράση και μιμείται τις ίδιες κινήσεις, προκαλώντας ενθουσιασμό στα παιδιά και νέο κύμα σχολίων στα social media.

Tι είναι το «Six-Seven»

Το «six-seven» είναι μια φράση που έχει γίνει viral στα social media, κυρίως μέσα από βίντεο στο TikTok και το Instagram.

Αν και ακούγεται απλή και κάπως τυχαία, η δημοτικότητά της δεν οφείλεται τόσο στο κυριολεκτικό της νόημα, όσο στον τρόπο που χρησιμοποιείται: με χιούμορ, ειρωνεία ή και πλήρη παραλογισμό.

Η τάση ξεκίνησε από σύντομα βίντεο όπου κάποιος λέει “six-seven” σε μια άσχετη ή αμήχανη στιγμή, συχνά ως απάντηση σε κάτι που δεν βγάζει νόημα. Αυτό το στοιχείο του «χωρίς νόημα» είναι και το βασικό χαρακτηριστικό του trend. Οι χρήστες άρχισαν να το επαναλαμβάνουν, να το ενσωματώνουν σε διαλόγους ή να το χρησιμοποιούν ως punchline, δηλαδή ως την «ατάκα» που κλείνει ένα αστείο.

Στην ουσία, το “six-seven” δεν έχει συγκεκριμένη μετάφραση ή βαθύτερη έννοια. Είναι ένα παράδειγμα του «ανόητου χιούμορ», μία νέα κουλτούρα που κυριαρχεί στο διαδίκτυο, όπου κάτι γίνεται αστείο ακριβώς επειδή δεν βγάζει νόημα.

Παρόμοια trends έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν, όπου λέξεις, αριθμοί ή φράσεις αποκτούν δημοτικότητα απλώς μέσω της επανάληψης και της δημιουργικότητας των χρηστών.

Ένας ακόμη λόγος που το “six-seven” έγινε τόσο δημοφιλές είναι η ευκολία χρήσης του. Μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε context: σε αστεία βίντεο, σε σχόλια, ακόμη και σε καθημερινές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτή η ευελιξία το έκανε γρήγορα αναγνωρίσιμο και αναπαραγώγιμο.

Διαβάστε επίσης

Μαλδίβες: Νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό των τεσσάρων Ιταλών που αγνοούνται σε υποθαλάσσια σπηλιά

Νέα απειλή Τραμπ προς Ιράν με AI χάρτη της Μέσης Ανατολής υπό… αμερικανική κατοχή

Κίνα: Σεισμός 5,2 Ρίχτερ – Τουλάχιστον δύο νεκροί, χιλιάδες εκκενώνουν τα σπίτια τους