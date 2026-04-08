08.04.2026 11:18

Τι είναι το «6-7» που έκανε στο TikTok ο Μητσοτάκης – Πώς ξεκίνησε και γιατί έγινε viral στα σόσιαλ (video)

08.04.2026 11:18
O Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την ανακοίνωσή του για την απαγόρευση στα σόσιαλ, με μια κίνηση που σε πολλούς ενδεχομένως θα άφησε απορίες. Στην αρχή του βίντεο λέει «six-seven» δηλαδή «6-7», κάνοντας μια χαρακτηριστική κίνηση με τα δύο του χέρια.

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κάτι δύσκολο αλλά απαραίτητο: να απαγορεύσουμε την πρόσβαση στα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών.

Το “six-seven” είναι μια φράση που έχει γίνει viral στα social media, κυρίως μέσα από βίντεο στο TikTok και το Instagram. Αν και ακούγεται απλή και κάπως τυχαία, η δημοτικότητά της δεν οφείλεται τόσο στο κυριολεκτικό της νόημα, όσο στον τρόπο που χρησιμοποιείται: με χιούμορ, ειρωνεία ή και πλήρη παραλογισμό.

Η τάση ξεκίνησε από σύντομα βίντεο όπου κάποιος λέει “six-seven” σε μια άσχετη ή αμήχανη στιγμή, συχνά ως απάντηση σε κάτι που δεν βγάζει νόημα. Αυτό το στοιχείο του «χωρίς νόημα» είναι και το βασικό χαρακτηριστικό του trend. Οι χρήστες άρχισαν να το επαναλαμβάνουν, να το ενσωματώνουν σε διαλόγους ή να το χρησιμοποιούν ως punchline, δηλαδή ως την «ατάκα» που κλείνει ένα αστείο.

Στην ουσία, το “six-seven” δεν έχει συγκεκριμένη μετάφραση ή βαθύτερη έννοια. Είναι ένα παράδειγμα του «ανόητου χιούμορ», μία νέα κουλτούρα που κυριαρχεί στο διαδίκτυο, όπου κάτι γίνεται αστείο ακριβώς επειδή δεν βγάζει νόημα.

Παρόμοια trends έχουν εμφανιστεί και στο παρελθόν, όπου λέξεις, αριθμοί ή φράσεις αποκτούν δημοτικότητα απλώς μέσω της επανάληψης και της δημιουργικότητας των χρηστών.

Ένας ακόμη λόγος που το “six-seven” έγινε τόσο δημοφιλές είναι η ευκολία χρήσης του. Μπορεί να προστεθεί σε οποιοδήποτε context: σε αστεία βίντεο, σε σχόλια, ακόμη και σε καθημερινές συζητήσεις μεταξύ φίλων. Αυτή η ευελιξία το έκανε γρήγορα αναγνωρίσιμο και αναπαραγώγιμο.

H σύνδεση με ένα τραγούδι και τον… ΛαΜέλο Μπολ

Η προέλευσή του συνδέεται συχνά με το τραγούδι του 2024 «Doot Doot (6-7)» του rapper Skrilla, το οποίο έγινε viral μέσα από βίντεο όπου παιδιά φωνάζουν ρυθμικά «6-7» σε σχολεία και γήπεδα, αναπαράγοντας τη γνωστή κίνηση. Η χειρονομία αυτή, μάλιστα, έχει ενσωματωθεί ακόμη και στα αποτελέσματα της Google όταν γίνεται σχετική αναζήτηση.

Το meme ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από αθλητικά clips και edits, ειδικά όταν συνδέθηκε με τον μπασκετμπολίστα LaMelo Ball, του οποίου το ύψος είναι 6’7’’. Αργότερα, έκανε την εμφάνισή του και στην ποπ κουλτούρα, σε σειρές όπως το South Park.

Παράλληλα, το trend αντικατοπτρίζει και τον τρόπο που λειτουργεί πλέον το χιούμορ στα social media: γρήγορο, απλό και συχνά βασισμένο στην επανάληψη. Δεν χρειάζεται πάντα μια «έξυπνη» ιδέα· μερικές φορές, κάτι γίνεται viral απλώς επειδή είναι περίεργο, απρόβλεπτο και εύκολο να το μιμηθεί κανείς.

Το “six-seven” είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια φαινομενικά ασήμαντη φράση μπορεί να εξελιχθεί σε μαζικό trend. Δεν έχει συγκεκριμένο νόημα, αλλά αποκτά αξία μέσα από τη χρήση της και τη συμμετοχή των χρηστών, δείχνοντας τη δύναμη της διαδικτυακής κουλτούρας να δημιουργεί νέα «σύμβολα» από το τίποτα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 08.04.2026 12:59
xeiropedes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε 59χρονη στην Κω – Σκόπευε να πουλήσει 25.840 κροτίδες (photo)

kostas-apostolakis-new
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Δεν μπορούσα να μην πω ότι συνάντησα τον Χριστό αφού συνέβη» (Video)

lebanon_iran_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνεχίζονται οι επιθέσεις στον Λίβανο, πυρ ομαδόν κατά Νετανιάχου στο Ισραήλ – Την Παρασκευή η έναρξη των συνομιλίων – Όλες οι εξελίξεις

1 / 3