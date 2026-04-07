ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 20:06
07.04.2026 19:34

Χατζηβασιλείου: Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, δεν διαπράχθηκε αδίκημα

Για τις κατηγορίες εναντίον του τοποθετήθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, τονίζοντας ότι ζήτησε την άρση της ασυλίας του, προκειμένου να κλείσει η υπόθεση.

«Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη.  Πέρσι, παραιτήθηκα από την κυβέρνηση για λόγους πολιτικής ευθιξίας, καθώς στην πρώτη δικογραφία περί ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε η αναφορά μιας τηλεφωνικής μου επικοινωνίας, η οποία εκ του αποτελέσματος δεν είχε ποινικό ενδιαφέρον. Σήμερα, η ίδια υπόθεση επανέρχεται χωρίς να έχουν προκύψει νέα στοιχεία», ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Ο βουλευτής υποστηρίζει ότι το αίτημα του ήταν νόμιμο. «Η συγκεκριμένη επικοινωνία του 2021 δεν σχετίζεται με το αντικείμενο της οικονομικής απάτης και των παράνομων επιδοτήσεων που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ως βουλευτής Σερρών, μιας κατεξοχήν αγροτικής περιοχής, θέλησα να αναζητήσω νόμιμες δυνατότητες για μεταβίβαση δικαιωμάτων μεταξύ αγροτών συζύγων, για λόγους ανωτέρας βίας (εγκυμοσύνη της συζύγου), με βάση τις σχετικές εθνικές διατάξεις. Διευκρινίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι κατέθεσαν νόμιμα το σχετικό αίτημα, όπως άλλωστε είχαν το δικαίωμα να πράξουν. Τελικά, η εν λόγω αίτηση μεταβίβασης μεταξύ των συζύγων ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τις υπηρεσίες». 

«Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης. Ζητώ την άρση της ασυλίας μου, προκειμένου να κλείσει αυτή η υπόθεση. Η δικογραφία περιλαμβάνει αβάσιμες εικασίες, για τις οποίες θα τοποθετηθώ αρμοδίως. Έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική Δικαιοσύνη. Η εντιμότητα αποτελεί για μένα αξία αδιαπραγμάτευτη», καταλήγει.

