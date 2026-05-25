Αμυντική βιομηχανία: Οι ελληνικοί όμιλοι διεκδικούν ρόλο στα νέα εξοπλιστικά και ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα

Η ενίσχυση της συμμετοχής της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα επιχειρηματικά και βιομηχανικά στοιχήματα της επόμενης περιόδου, με ελληνικούς ομίλους να επιδιώκουν μεγαλύτερο ρόλο σε έργα που συνδέονται με τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες της Ευρώπης.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται η κυβερνητική επιδίωξη για εγχώρια συμμετοχή τουλάχιστον 25% στα νέα εξοπλιστικά προγράμματα, στόχος που, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, αλλάζει σταδιακά τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζονται οι αμυντικές προμήθειες στη χώρα.

Η κυβέρνηση και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιδιώκουν οι νέες συμβάσεις να περιλαμβάνουν ουσιαστικό αποτύπωμα της ελληνικής βιομηχανίας, όχι μόνο σε επίπεδο υποστήριξης αλλά και σε επίπεδο παραγωγής, συμπαραγωγής και τεχνολογικής συμμετοχής.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει αναφέρει επανειλημμένα ότι στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ισχυρότερου εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος, το οποίο θα μπορεί να απορροφήσει σημαντικό μέρος των επενδύσεων που ενεργοποιούνται μέσω των ευρωπαϊκών αμυντικών πρωτοβουλιών και των αυξημένων στρατιωτικών δαπανών στην ΕΕ.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η βασική διαφοροποίηση σε σχέση με το παρελθόν είναι πως η ελληνική συμμετοχή επιχειρείται πλέον να συνδεθεί με πραγματική βιομηχανική δραστηριότητα και όχι αποκλειστικά με τη λογική των παραδοσιακών αντισταθμιστικών ωφελημάτων.

Η νέα στρατηγική αφορά ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από ηλεκτρονικά συστήματα, αισθητήρες και λογισμικό έως drones, anti-drone τεχνολογίες, στρατιωτικά οχήματα, ναυπηγικά έργα και υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

Στην αγορά θεωρούν ότι η επόμενη διετία θα είναι καθοριστική, καθώς ενεργοποιούνται ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το SAFE, το EDF και το ReArm Europe, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις οδηγούν τις χώρες της Ευρώπης σε νέα αύξηση των αμυντικών δαπανών.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, αρκετές ελληνικές εταιρείες ενισχύουν τη θέση τους μέσω συνεργασιών, επενδύσεων και εξαγορών.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελεί η THEON International , η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία της στον χώρο των οπτικών και των συστημάτων νυχτερινής όρασης. Η πρόσφατη συμφωνία για την εξαγορά του 80% της γαλλικής MERIO SAS θεωρείται από την αγορά στρατηγική κίνηση για περαιτέρω διεύρυνση της παρουσίας της εταιρείας στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι ο όμιλος επιχειρεί να μετασχηματιστεί σε ευρύτερο ευρωπαϊκό παίκτη στον χώρο των αμυντικών οπτικών, των αισθητήρων και των τεχνολογιών επιτήρησης.

Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται και γύρω από την EFA GROUP, η οποία ενισχύει την παρουσία της σε αεροπορικά συστήματα, ηλεκτρονικά και εφαρμογές επιτήρησης. Πρόσφατα προχώρησε και στην εξαγορά του 90% της Superior Air, διευρύνοντας τη δραστηριότητά της σε υπηρεσίες συντήρησης, εκπαίδευσης και εξειδικευμένων αεροπορικών εφαρμογών.

Παράλληλα, κινητικότητα εμφανίζεται και στον χώρο των στρατιωτικών οχημάτων. Η ELVO ενισχύει τις συνεργασίες της με διεθνείς ομίλους όπως η Rheinmetall και η MAN Truck & Bus , με επίκεντρο στρατιωτικά φορτηγά και ειδικά οχήματα. Στην αγορά εκτιμούν ότι οι συγκεκριμένες συνεργασίες μπορούν να δημιουργήσουν νέα βιομηχανική δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι κινήσεις της METLEN στον χώρο της στρατηγικής μεταλλουργίας και των κρίσιμων μετάλλων. Παράγοντες της αγοράς συνδέουν τις επενδύσεις γύρω από το γάλλιο και τη βιομηχανική παραγωγή με τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για τεχνολογική και αμυντική αυτονομία, καθώς τα συγκεκριμένα υλικά θεωρούνται κρίσιμα για εφαρμογές σε αισθητήρες, ηλεκτρονικά συστήματα, ημιαγωγούς και σύγχρονες αμυντικές τεχνολογίες.

Κινητικότητα καταγράφεται και στον ναυπηγικό κλάδο, όπου η συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων σε διεθνείς αμυντικές αλυσίδες παραγωγής θεωρείται κρίσιμο βήμα για την επανενεργοποίηση της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η συμμετοχή των Ναυπηγείων Σαλαμίνας στην κατασκευή τμημάτων της γαλλικής φρεγάτας FDI “Amiral Louzeau”, καθώς για πρώτη φορά πλοίο ξένου στόλου ενσωματώνει τμήματα που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα.

Στο επιχειρηματικό ενδιαφέρον παραμένει και η ONEX Shipyards & Technologies του Πάνου Ξενοκώστα, με την αγορά να παρακολουθεί τις εξελίξεις τόσο στα ναυπηγεία όσο και στις δραστηριότητες υποστήριξης αμυντικών πλοίων και συστημάτων.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται το ενδιαφέρον και για μικρότερες ελληνικές εταιρείες defense tech που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως τα drones, η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και τα anti-drone συστήματα.

Σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενταθούν οι συνεργασίες ελληνικών και ξένων εταιρειών, οι κοινοπραξίες αλλά και οι κινήσεις εξαγορών μικρότερων τεχνολογικών επιχειρήσεων από μεγαλύτερους αμυντικούς ομίλους.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, το μεγάλο στοίχημα παραμένει η δυνατότητα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να αποκτήσει ουσιαστικότερο ρόλο με παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, εξαγωγικό προσανατολισμό και πιο ενεργή συμμετοχή στις ευρωπαϊκές αλυσίδες άμυνας και τεχνολογίας.

