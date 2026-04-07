ΟΠΕΚΕΠΕ: Έφτασε στη Βουλή η δικογραφία για τους Χατζηβασιλείου, Αθανασίου

Έφτασε στο κοινοβούλιο η δικογραφία για τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης, Χαράλαμπο Αθανασίου, και τον πρώην υφυπουργό Εξωτερικών, Τάσο Χατζηβασιλείου.

Η δικογραφία αυτή έχει μια ιδιαιτερότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά την έρευνά της διαπίστωσε ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα των δύο αυτών βουλευτών και συγκεκριμένα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ωστόσο, λόγω αναρμοδιότητας το σκέλος αυτό διαχωρίστηκε και διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, καθώς η φερόμενη παράβαση καθήκοντος δεν εμπίπτει στα αδικήματα που μπορεί να ερευνήσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά μόνο η ελληνική δικαιοσύνη.

Σημειώνεται ότι ο Χ. Αθανασίου δήλωσε ότι «ζήτησα από τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να διορθωθεί η μειωμένη μοριοδότηση ενδιαφερόμενης αγρότισσας της περιφέρειάς μας, η οποία οφείλεται σε αμέλεια του μελετητή της ,ο οποίος συμπλήρωσε τη σχετική φόρμα προγράμματος σε λάθος κατηγορία. Η διόρθωση δεν κατέστη δυνατόν να γίνει, διότι στο μεταξύ είχε κλείσει το σχετικό πρόγραμμα. Δεν ζήτησα από τον Πρόεδρο να προβεί σε παράνομη πράξη αλλά να αποκατασταθεί μια αδικία».

Υπενθυμίζεται ότι στη Βουλή υπάρχει και τρίτη δικογραφία – για αδικήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 86 του Συντάγματος – η οποία αφορά στον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραμπατζή (η οποία, μάλιστα, με δήλωσή της έχει ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεσή της).

Όπως έγραφε νωρίτερα το topontiki.gr, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προσανατολίζεται σε συνεδρίαση για τις άρσεις ασυλίας των Αθανασίου και Χατζηβασιλείου την Δευτέρα 20 Απριλίου (μετά την Κυριακή του Θωμά). Μια εβδομάδα μετά, την Τρίτη 28 Απριλίου, αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια, προκειμένου να αποφασίσει για τις άρσεις ασυλίας και των 13 βουλευτών (των 11 που προσήλθαν σήμερα στην Επιτροπή ή κατέθεσαν υπομνήματα, και των Αθανασίου – Χατζηβασιλείου, η δικογραφία για τους οποίους αναμένεται.

