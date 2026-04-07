ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 12:59
Μαρία Μητσοπούλου ΜΑΡΙΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

07.04.2026 11:05

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ομόφωνα υπέρ άρσης ασυλίας των «11» η Επιτροπή Δεοντολογίας – Με υπομνήματα κατέθεσαν οι 9, παρόντες Τσιάρας και Μηταράκης (PDF)

Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας, η οποία εισηγείται ομόφωνα στην Ολομέλεια την άρση ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων βρίσκονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια θα γίνει μετά την Κυριακή του Θωμά, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι με υπομνήματα – με τα οποία ζητούν την αρση της ασυλίας τους – κατέθεσαν στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής οι 9 από τους 11 βουλευτές

Από την άλλη, και κόντρα στην άτυπη «γραμμή» που δόθηκε στους βουλευτές για «χαμηλούς τόνους» από Μαξίμου και Πειραιώς, αυτοπρόσωπη παρουσία στην Επιτροπή επέλεξαν ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, οι οποίοι, βέβαια, επίσης ζήτησαν την άρση της ασυλίας τους.

Η διαδικασία από εδώ και πέρα

Στο μεταξύ για την δικογραφία που αφορά στον πρώην υπουργό Χαράλαμπο Αθανασίου και τον πρώην υφυπουργό Τάσο Χατζηβασιλείου, υπάρχει η εκτίμηση ότι θα φθάσει στη Βουλή εντός της ημέρας. Για τα δύο αυτά πρόσωπα, που πλέον είναι βουλευτές (ο Τ. Χατζηβασιλείου είχε παραιτηθεί από υφυπουργός Εξωτερικών τον περασμένο Ιούνιο λόγω της εμπλοκής του ονόματός του στην πρώτη δικογραφία) η Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής προσανατολίζεται σε συνεδρίαση για τις άρσεις ασυλίας τους την Δευτέρα 20 Απριλίου (μετά την Κυριακή του Θωμά).

Μια εβδομάδα μετά, την Τρίτη 28 Απριλίου, αναμένεται να συνεδριάσει η Ολομέλεια, προκειμένου να αποφασίσει για τις άρσεις ασυλίας και των 13 βουλευτών (των 11 που προσήλθαν σήμερα στην Επιτροπή ή κατέθεσαν υπομνήματα, και των Αθανασίου – Χατζηβασιλείου για τους οποίους η δικογραφία αναμένεται).

Τι είπαν Τσιάρας – Μηταράκης

Μετά το τέλος της διαδικασίας, ο Κ. Τσιάρας δήλωσε ότι «ολοκληρώθηκε η διαδικασία της παρουσίας μου στην επιτροπή Δεοντολογίας όπου είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω όλα τα πραγματικά δεδομένα αλλά φυσικά και να απαντήσω στις ερωτήσεις των συναδέλφων βουλευτών μελών της επιτροπής. Έχω ζητήσει την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας ακριβώς γιατί είναι ζήτημα προσωπικής αξιοπρέπειας και γιατί νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να ξεκαθαρίσει το συντομότερο δυνατόν. Για άλλη μια φορά επαναλαμβάνω ότι αφορούσε σε ένα νόμιμο αίτημα ενός αδύναμου πολίτη ο οποίος είχε πληγεί από τον Μεσογειακό κυκλώνα Ιανό στην περιοχή της Καρδίτσας. Από εκεί και πέρα όλα θα τα δούμε στη συνέχεια».

Από την πλευρά του, ο Ν. Μηταράκης επισήμανε ότι «παρουσιάστηκα σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας και ζήτησα την άρση της βουλευτικής μου ασυλίας. Με γραπτή μου δήλωση έχω εξηγήσει ακριβώς τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης. Θεωρώ ότι το γραφείο μου, οι συνεργάτες μου και εγώ κινηθήκαμε απολύτως στα πλαίσια του Συντάγματος και της πολιτικής μας δραστηριότητας, προωθώντας γραπτά αιτήματα πολιτών οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν αδικηθεί από την κεντρική διοίκηση. Θεωρώ υποχρέωση του βουλευτή να είναι κοντά στους πολίτες απολύτως στα πλαίσια της νομιμότητας. Από εκεί και πέρα παρ ότι εμπίπτει πιστεύω στην πολιτική δραστηριότητα η αλληλογραφία ενός πολιτικού γραφείου επειδή θεωρώ πρώτιστη υποχρέωση μου απέναντι στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου να καθαρίσω το όνομά μου ζητώ άμεσα την άρση ασυλίας μου ώστε να απαντήσω της ερωτήσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας του ταχύτερο δυνατόν».

Η αντιπολίτευση

Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, ο Γιώργος Γαβρήλος (ΣΥΡΙΖΑ) δήλωσε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η κότα με τα χρυσά αυγά για τους ημέτερους της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τώρα τον λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη και ο ελληνικός λαός για να αποδώσει ευθύνες».

Επίσης, ο Παναγιώτης Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) επισήμανε ότι «προσήλθαν μόνο 2 από τους 11 σήμερα στην επιτροπή Δεοντολογίας μάλιστα ένας τρίτος ο κ. Μπουκώρος έδινε την ίδια ώρα συνέντευξη σε έναν τηλεοπτικό σταθμό και ένας από τους 2, ο κ. Μηταράκης είπε ότι όλο αυτό έγινε στην άσκηση των βουλευτικών του καθηκόντων. Τα πρόσωπα είναι πολλά, το χρώμα είναι ένα και είναι βαθύ γαλάζιο έχει την υπογραφή της διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Η Έφη Αχτσιόγλου (Νέα Αριστερά) τόνισε ότι «ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας. Από τους έντεκα βουλευτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία προσήλθαν οι δύο, οι υπόλοιποι εννέα κατέθεσαν υπομνήματα. Από τη δικογραφία προκύπτει ευθέως ότι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έχουν κάνει σειρά παρεμβάσεων προκειμένου είτε να λάβουν επιδοτήσεις παραγωγοί οι οποίοι δεν τις δικαιούνταν είτε να αλλοιωθούν τα στοιχεία των ελέγχων, είτε να γλιτώσουν από επιστροφές και πρόστιμα άλλοι παραγωγοί είτε να υπάρξει παρέμβαση στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι προφανές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια οργανωμένη συνέργεια, μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και αξιωματούχων του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό το λέει ρητά η δικογραφία, προκειμένου να υπάρχουν παράνομες ενισχύσεις και σε άλλο σημείο η δικογραφία μιλάει για μια οργανωμένη θεσμική συμπαιγνία. Νομίζω είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα αποκλειστικά γαλάζιο σκάνδαλο, κυβερνητικό σκάνδαλο που οι ευθύνες βαραίνουν ακέραια την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό προσωπικά. Είναι όμως πλέον σαφές και μετά από αυτές τις εξελίξεις που προστίθενται στις προηγούμενες ότι η κάθαρση στο ζήτημα αυτό δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Δείτε τα υπομνήματα:

