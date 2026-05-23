ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 00:32
23.05.2026 23:09

Τήνος: Tέλος στο απαγορευτικό απόπλου για το «Tera Jet 2» μετά τη βλάβη, επανέρχεται στα δρομολόγια

23.05.2026 23:09
Κανονικά συνεχίζει πλέον τα δρομολόγιά του το επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο «Tera Jet 2», καθώς ήρθη η προσωρινή απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί μετά το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε το πρωί του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στις Κυκλάδες.

Η άρση της απαγόρευσης αποφασίστηκε αφού ολοκληρώθηκαν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης και κατατέθηκε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό διατήρησης αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα που παρακολουθεί το πλοίο.

Επέστρεψε προληπτικά στο λιμάνι της Τήνου

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την αναχώρηση του πλοίου από την Τήνο με προορισμό τη Μύκονο και την Πάρο. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, ο πλοίαρχος διαπίστωσε δυσλειτουργία που αφορούσε τον αριστερό καταπέλτη του πλοίου, η οποία συνδέθηκε με απώλεια πίεσης στο υδραυλικό σύστημα λόγω προβλήματος στην κυκλοφορία λαδιού.

Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η άμεση επιστροφή του ταχύπλοου στο λιμάνι της Τήνου, όπου κατέπλευσε χωρίς να δημιουργηθεί περαιτέρω πρόβλημα και χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια επιβατών και πληρώματος.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 319 επιβάτες, 33 επιβατικά αυτοκίνητα, πέντε δίκυκλα και 41 μέλη πληρώματος.

Οι έλεγχοι και η αποκατάσταση της βλάβης

Μετά την επιστροφή του πλοίου, το Λιμεναρχείο Τήνου προχώρησε στην επιβολή απαγόρευσης απόπλου έως ότου ολοκληρωθούν οι τεχνικοί έλεγχοι και διαπιστωθεί ότι το πρόβλημα έχει αντιμετωπιστεί πλήρως.

Οι τεχνικές εργασίες επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση της λειτουργίας και στην ασφαλή συγκράτηση του καταπέλτη, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες επιθεωρήσεις από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ότι το πλοίο πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφαλούς πλεύσης, οι λιμενικές αρχές επέτρεψαν την επανέναρξη των δρομολογίων του.

Σε εξέλιξη η διερεύνηση του περιστατικού

Παρά την αποκατάσταση της βλάβης και την επιστροφή του πλοίου σε κανονική λειτουργία, οι διαδικασίες διερεύνησης του συμβάντος συνεχίζονται.

Το Λιμεναρχείο Τήνου διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες παρουσιάστηκε το τεχνικό πρόβλημα, ενώ παράλληλα έχει κινηθεί η διαδικασία για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών μέτρων και κυρώσεων, όπως ορίζει η ισχύουσα ναυτική νομοθεσία.

Το περιστατικό προκάλεσε προσωρινή αναστάτωση στα δρομολόγια των Κυκλάδων, ωστόσο η έγκαιρη επιστροφή του πλοίου στο λιμάνι και η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών συνέβαλαν ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω επιπτώσεις για τους εκατοντάδες επιβάτες που ταξίδευαν με το «Tera Jet 2».

