Βελιγράδι: Επεισόδια σε αντικυβερνητική συγκέντρωση των φοιτητών – Χρήση χημικών από την αστυνομία

Επεισόδια σημειώθηκαν μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στο Βελιγράδι μετά το τέλος της συγκέντρωσης που διοργάνωσαν σήμερα Σάββατο οι φοιτητές.

Ομάδα νεαρών προσπάθησε να προσεγγίσει το πάρκο όπου, από σήμερα το πρωί, κατασκηνώνουν υποστηρικτές του Σέρβου προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Η αστυνομία τους απώθησε και έκανε χρήση χημικών και βομβίδων κρότου λάμψης όταν οι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν διάφορα αντικείμενα.

Πριν από τα μεσάνυχτα επικρατούσε ηρεμία αφού οι περισσότεροι διαδηλωτές είχαν αποχωρήσει ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν σε όλους τους δρόμους γύρω από το προεδρικό μέγαρο.

Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί μία από τις μεγαλύτερες αντικυβερνητικές συγκεντρώσεις που διοργάνωσαν οι φοιτητές με αίτημα την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε με το σύνθημα «Οι φοιτητές θα νικήσουν», είχε στόχο να στείλει το μήνυμα στην κυβέρνηση ότι το φοιτητικό κίνημα έχει ακόμη την υποστήριξη της κοινωνίας. Στη συγκέντρωση μίλησαν πανεπιστημιακοί καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων, δικαστικοί λειτουργοί που εκδιώχθηκαν, και ηθοποιοί.

Το μήνυμα που μετέφεραν όλοι τους ήταν ότι «η Σερβία θα πρέπει να γίνει κράτος δικαίου και όχι κράτος της μαφίας».

Διαβάστε επίσης:

Μια ανάσα από συμφωνία για τερματισμό του πολέμου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν – Διαφορές στις διατυπώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μέχρι το απόγευμα της Κυριακής

Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ για τους χάρτες – Έντυσε με σημαία του τις ΗΠΑ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος νεκροί από ισραηλινό πλήγμα