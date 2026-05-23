Μια ανάσα από συμφωνία για τέλος του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν: Διαφορές στις διατυπώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μέχρι απόγευμα Κυριακής

Πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ή έστω ότι συγκλίνουν προς αυτό το σημείο, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάτι το οριστικό.

Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι διαφορές που απομένουν αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων.

President Donald Trump said Saturday that a broader agreement between the United States and Iran has been "largely negotiated," and announced that the Strait of Hormuz would be reopened, signaling potential momentum toward ending the monthslong war.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών είπε στους Washington Times ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν την οριστικοποίηση του σχεδίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με την πηγή, το σχέδιο πρότασης συμφωνήθηκε νωρίς το Σάββατο και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός 24 ωρών.

Κορυφαίοι διαπραγματευτές από τις δύο πλευρές, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, έχουν εγκρίνει το σχέδιο, ανέφερε η πηγή. Εκκρεμεί φυσικά η έγκριση από τους ηγέτες των δύο χωρών.

"Final aspects and details of the Deal are currently being discussed, and will be announced shortly. In addition to many other elements of the Agreement, the Strait of…

Εν τω μεταξύ, πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο Reuters ότι η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται στα τελικά της στάδια. Είναι δε μια «αρκετά συνολική» συμφωνία, που «αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου», ανέφεραν οι πηγές.

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πρόσθεσαν οι πηγές και επισήμαναν ότι η απάντηση των ΗΠΑ αναμένεται αύριο Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σε σχόλια που μετέδωσε η ιρανική κρατική υπηρεσία ειδήσεων, IRNA, είπε: «Την τελευταία εβδομάδα, οι απόψεις συγκλίνουν. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες τρεις έως τέσσερις ημέρες».

Διευκρίνισε, δε, ότι «δεν θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος σε αυτό το στάδιο», προσθέτοντας ότι το Ιράν «αποφάσισε να εστιάσει τις διαπραγματεύσεις στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Το αν θα εισέλθουμε στο πυρηνικό ζήτημα σε 30 ή 60 ημέρες είναι θέμα για αργότερα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, αξιωματούχος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας σχολίαζε για την επίσκεψη του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τεχεράνη ότι έγινε «σημαντική πρόοοδος» στα σημεία των απευθείας συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ.

🚨 "An Agreement has been largely negotiated, subject to finalization between the United States of America, the Islamic Republic of Iran, and the various other Countries, as listed…" – President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z49bOkkUoh — The White House (@WhiteHouse) May 23, 2026

Νωρίτερα το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι είμαστε στο 50-50 είτε για μια «καλή συμφωνία« με την Τεχεράνη είτε στον βομβαρδισμό του Ιράν -και μάλιστα ένα βομβαρδισμό που «θα τους εκμηδενίσει». Τις τελικές του αποφάσεις θα τις πάρει την Κυριακή, όπως είπε ακόμη.

Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και οι τηλεφωνικές δηλώσεις του Τραμπ στο CBS News, όπου είπε ότι οι δύο πλευρές «έρχονται πολύ πιο κοντά» στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Αν και έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ότι «κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερο».

Όπως ακόμη έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε το Σάββατο (γύρω στις 20:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν. Στη συνέχεια θα συνομιλούσε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

