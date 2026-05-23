search
ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 00:33
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.05.2026 23:34

Μια ανάσα από συμφωνία για τέλος του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν: Διαφορές στις διατυπώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μέχρι απόγευμα Κυριακής

23.05.2026 23:34
usa_iran_new_1234

Πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είναι κοντά σε μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ή έστω ότι συγκλίνουν προς αυτό το σημείο, χωρίς ακόμη να υπάρχει κάτι το οριστικό.

Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων είπε στον Μπαράκ Ραβίντ του Axios ότι οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και ότι οι διαφορές που απομένουν αφορούν κυρίως τη διατύπωση ορισμένων σημείων.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών είπε στους Washington Times ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν αναμένεται να ανακοινώσουν την οριστικοποίηση του σχεδίου για τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα μέχρι το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με την πηγή, το σχέδιο πρότασης συμφωνήθηκε νωρίς το Σάββατο και αναμένεται να ανακοινωθεί εντός 24 ωρών.

Κορυφαίοι διαπραγματευτές από τις δύο πλευρές, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου Τραμπ, Τζάρετ Κούσνερ, έχουν εγκρίνει το σχέδιο, ανέφερε η πηγήΕκκρεμεί φυσικά η έγκριση από τους ηγέτες των δύο χωρών.

 Εν τω μεταξύ, πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες δήλωσε στο Reuters ότι η προσωρινή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκεται στα τελικά της στάδια. Είναι δε μια «αρκετά συνολική» συμφωνία, που «αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου», ανέφεραν οι πηγές.

Το Ιράν και το Πακιστάν υπέβαλαν στις Ηνωμένες Πολιτείες αναθεωρημένη πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πρόσθεσαν οι πηγές και επισήμαναν ότι η απάντηση των ΗΠΑ αναμένεται αύριο Κυριακή.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, σε σχόλια που μετέδωσε η ιρανική κρατική υπηρεσία ειδήσεων, IRNA, είπε: «Την τελευταία εβδομάδα, οι απόψεις συγκλίνουν. Πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες τρεις έως τέσσερις ημέρες».

Διευκρίνισε, δε, ότι «δεν θα συζητήσουμε τις λεπτομέρειες του πυρηνικού ζητήματος σε αυτό το στάδιο», προσθέτοντας ότι το Ιράν «αποφάσισε να εστιάσει τις διαπραγματεύσεις στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Το αν θα εισέλθουμε στο πυρηνικό ζήτημα σε 30 ή 60 ημέρες είναι θέμα για αργότερα» είπε χαρακτηριστικά.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, αξιωματούχος των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας σχολίαζε για την επίσκεψη του αρχηγού των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τεχεράνη ότι έγινε «σημαντική πρόοοδος» στα σημεία των απευθείας συνομιλιών του Ισλαμαμπάντ.

Νωρίτερα το Σάββατο ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωνε στο ίδιο μέσο ενημέρωσης ότι είμαστε στο 50-50 είτε για μια «καλή συμφωνία« με την Τεχεράνη είτε στον βομβαρδισμό του Ιράν -και μάλιστα ένα βομβαρδισμό που «θα τους εκμηδενίσει». Τις τελικές του αποφάσεις θα τις πάρει την Κυριακή, όπως είπε ακόμη.

Στο ίδιο πλαίσιο ήταν και οι τηλεφωνικές δηλώσεις του Τραμπ στο CBS News, όπου είπε ότι οι δύο πλευρές «έρχονται πολύ πιο κοντά» στην οριστικοποίηση της συμφωνίας. Αν και έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες, είπε ότι «κάθε μέρα γίνεται όλο και καλύτερο».

Όπως ακόμη έγινε γνωστό, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε το Σάββατο (γύρω στις 20:00 ώρα Ελλάδας) τηλεφωνική συνομιλία με ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν. Στη συνέχεια θα συνομιλούσε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου.

Διαβάστε επίσης:

Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ για τους χάρτες – Έντυσε με σημαία του τις ΗΠΑ

Γάζα: Πέντε αστυνομικοί και ένας έφηβος νεκροί από ισραηλινό πλήγμα

Μέση Ανατολή: Σε λεπτό σκοινί ισορροπεί η εκεχειρεία ΗΠΑ με Ιράν – Εσπευσμένα στην Ουάσινγκτον ο Τραμπ, δηλώνει πως είναι στο «50-50» οι πιθανότητες για συμφωνία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
cyprus_vouli_ampe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Τι κρίνουν για τον Χριστοδουλίδη οι βουλευτικές εκλογές  – Κατακερματισμός, νέα κόμματα και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ,   

servia
ΚΟΣΜΟΣ

Βελιγράδι: Επεισόδια σε αντικυβερνητική συγκέντρωση των φοιτητών – Χρήση χημικών από την αστυνομία

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Μια ανάσα από συμφωνία για τέλος του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν: Διαφορές στις διατυπώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μέχρι απόγευμα Κυριακής

TERA-JET-2
ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Tέλος στο απαγορευτικό απόπλου για το «Tera Jet 2» μετά τη βλάβη, επανέρχεται στα δρομολόγια

trupm shmaia usa iran
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ για τους χάρτες – Έντυσε με σημαία του τις ΗΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
marinakis new
ΥΓΕΙΑ

Πρώτη η Θεσσαλία στις διαγνώσεις Πάρκινσον - Τι εξετάζουν οι ειδικοί

ataman-obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Βελούδινο διαζύγιο Γιαννακόπουλου με Αταμάν - Με Σερέλη ως το τέλος της σεζόν, επαφές με Ομπράντοβιτς

akinita_1212_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Λύθηκε το μυστήριο με την περίεργη οσμή - Παράνομη εκπομπή υγραερίου βλέπει το Εθνικό Αστεροσκοπείο

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Τσιμιτσέλης για Ουγγαρέζο: Όταν θα χωνέψει τα άντερά του ο Δημήτρης, θα χωνέψει και τα υπόλοιπα (Video)

sakkari
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: «Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να σταματήσω να δουλεύω ποτέ - Πέρασα μία πολύ δύσκολη φάση με κρίσεις πανικού»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 00:33
cyprus_vouli_ampe
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύπρος: Τι κρίνουν για τον Χριστοδουλίδη οι βουλευτικές εκλογές  – Κατακερματισμός, νέα κόμματα και το ακροδεξιό ΕΛΑΜ,   

servia
ΚΟΣΜΟΣ

Βελιγράδι: Επεισόδια σε αντικυβερνητική συγκέντρωση των φοιτητών – Χρήση χημικών από την αστυνομία

usa_iran_new_1234
ΚΟΣΜΟΣ

Μια ανάσα από συμφωνία για τέλος του πολέμου ΗΠΑ – Ιράν: Διαφορές στις διατυπώσεις, επίσημες ανακοινώσεις μέχρι απόγευμα Κυριακής

1 / 3