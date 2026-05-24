Στις κάλπες προσέρχονται αυτή την Κυριακή οι Κύπριοι πολίτες για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, σε μια εκλογική αναμέτρηση που μπορεί να μην καθορίζει άμεσα την κυβέρνηση, λόγω του προεδρικού συστήματος της χώρας, ωστόσο θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη για τις πολιτικές ισορροπίες της επόμενης τριετίας και για τη διαμόρφωση του σκηνικού ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028.

Η μάχη για τις 56 έδρες της Βουλής διεξάγεται σε ένα περιβάλλον έντονης πολιτικής ρευστότητας, με τα παραδοσιακά κόμματα να δοκιμάζονται από τη φθορά των τελευταίων ετών και νέους πολιτικούς σχηματισμούς να επιχειρούν να εκφράσουν τη δυσαρέσκεια ενός σημαντικού τμήματος της κοινωνίας. Η συζήτηση για τη διαφθορά, η πίεση που ασκεί το αυξημένο κόστος ζωής στα νοικοκυριά, αλλά και οι αντιπαραθέσεις γύρω από κρίσιμα έργα υποδομών και ενεργειακά ζητήματα έχουν κυριαρχήσει στην προεκλογική περίοδο, ενισχύοντας το αίσθημα απογοήτευσης απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Περισσότεροι από 569.000 ψηφοφόροι στις κάλπες

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν 569.182 πολίτες, οι οποίοι καλούνται να αναδείξουν τη νέα σύνθεση του κυπριακού Κοινοβουλίου.

Οι κάλπες θα ανοίξουν στις 7 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα, με τη συνήθη διακοπή μίας ώρας το μεσημέρι, από τις 12 έως τη 1. Για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων έχουν στηθεί 1.217 εκλογικά κέντρα στην Κύπρο, ενώ επιπλέον 13 εκλογικά τμήματα θα λειτουργήσουν στο εξωτερικό, καλύπτοντας τις ανάγκες των Κυπρίων που διαμένουν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο και Βρυξέλλες.

Το ενδιαφέρον αποτυπώνεται και στον αριθμό των υποψηφίων, καθώς συνολικά 753 πρόσωπα διεκδικούν μια θέση στο νέο κοινοβούλιο, γεγονός που αντανακλά την αυξημένη πολιτική κινητικότητα αλλά και την προσπάθεια πολλών νέων σχημάτων να αποκτήσουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Η μεγάλη μάχη για την πρωτιά και η άνοδος των νέων παικτών

Παρά τη γενικευμένη αμφισβήτηση, οι δύο ιστορικοί πόλοι του κυπριακού πολιτικού συστήματος, ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) και το ΑΚΕΛ, εξακολουθούν να διατηρούν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΔΗΣΥ να διατηρεί οριακό προβάδισμα στη μάχη της πρώτης θέσης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Το ΑΚΕΛ επιδιώκει να μειώσει τη διαφορά και να εμφανιστεί ως η βασική εναλλακτική δύναμη απέναντι στην κυβερνητική επιρροή.

Την ίδια στιγμή, το Δημοκρατικό Κόμμα (ΔΗΚΟ) προσπαθεί να διατηρήσει τη θέση του ως τρίτος παραδοσιακός πόλος του πολιτικού συστήματος, ωστόσο βρίσκεται αντιμέτωπο με ισχυρές πιέσεις τόσο από τα δεξιά όσο και από τον χώρο των νέων πολιτικών σχηματισμών.

Το ΕΛΑΜ και οι αντισυστημικές δυνάμεις

Ένα από τα βασικά στοιχεία που αναμένεται να καθορίσουν το εκλογικό αποτέλεσμα είναι η επίδοση του ακροδεξιού ΕΛΑΜ, το οποίο εμφανίζεται σημαντικά ενισχυμένο σε σχέση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η προοπτική να αναδειχθεί τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας προσδίδει ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα στην κάλπη, καθώς θα σηματοδοτούσε μια ακόμη μετατόπιση του εκλογικού σώματος προς πιο σκληρές και αντισυστημικές επιλογές.

Παράλληλα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν τα νεότερα πολιτικά εγχειρήματα που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τη δυσαρέσκεια απέναντι στο παραδοσιακό κομματικό σύστημα.

Το «Άλμα» του πρώην γενικού ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη, η «Άμεση Δημοκρατία» του ευρωβουλευτή και influencer Φειδία Παναγιώτου, αλλά και το αριστερό Volt επιδιώκουν να μετατρέψουν σε εκλογική δύναμη το αίτημα για μεγαλύτερη διαφάνεια, θεσμικές αλλαγές και ανανέωση του πολιτικού προσωπικού.

Την ίδια ώρα, μικρότερα κόμματα όπως η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι και η ΔΗΠΑ δίνουν μάχη είτε για να διασφαλίσουν την κοινοβουλευτική τους παρουσία είτε για να περιορίσουν τις απώλειες σε ένα ολοένα και πιο πολυδιασπασμένο πολιτικό τοπίο.

Το στοίχημα της συμμετοχής

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στο ποσοστό συμμετοχής, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τη διαμόρφωση της νέας Βουλής.

Παραδοσιακά, η αυξημένη προσέλευση στις κάλπες ευνοεί την είσοδο νέων πολιτικών δυνάμεων και την έκφραση ψήφου διαμαρτυρίας, ενώ η χαμηλή συμμετοχή τείνει να ενισχύει τα κόμματα που διαθέτουν συμπαγή κομματικό μηχανισμό και πιστό εκλογικό ακροατήριο.

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και η συμπεριφορά των νεότερων ηλικιών, καθώς οι νέοι ψηφοφόροι αποτελούν βασική δεξαμενή στήριξης για αρκετά από τα νέα ή αντισυστημικά κόμματα, αλλά ταυτόχρονα καταγράφουν διαχρονικά υψηλά ποσοστά αποχής.

Η επόμενη μέρα και το μήνυμα προς το Προεδρικό

Πέρα από τη σύνθεση της νέας Βουλής, το αποτέλεσμα θα αποτελέσει και ένα κρίσιμο πολιτικό τεστ για τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τις δυνάμεις που τον στήριξαν στην προεδρική εκλογή.

Η εκλογή του επόμενου προέδρου της Βουλής, η ψήφιση προϋπολογισμών, η διαμόρφωση κοινοβουλευτικών πλειοψηφιών και η δυνατότητα προώθησης κυβερνητικών πρωτοβουλιών θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη νέα κοινοβουλευτική γεωγραφία.

Εάν επιβεβαιωθούν τα σενάρια για περαιτέρω κατακερματισμό του πολιτικού σκηνικού, η επόμενη τριετία ενδέχεται να αποδειχθεί πιο σύνθετη και απρόβλεπτη από κάθε άλλη πρόσφατη κοινοβουλευτική περίοδο. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της κάλπης θα λειτουργήσουν ως η πρώτη ουσιαστική μέτρηση δυνάμεων για τις συμμαχίες, τις μετακινήσεις ψηφοφόρων και τις πολιτικές στρατηγικές που θα καθορίσουν τη μάχη για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2028.

