ΚΥΡΙΑΚΗ 24.05.2026 02:06
Τραγωδία στη Φλόριντα: Δύο πίτμπουλ κατασπάραξαν 50χρονη (Video)

Tραγικό θάνατο βρήκε μια 50χρονη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν δύο πίτμπουλ της επιτέθηκαν ενώ προσπαθούσε να σώσει το σκυλάκι της που το είχε στην αγκαλιά της.

Σύμφωνα με το WESH 2 News, ο Ντόνελ Σμιθ, σύζυγος της 50χρονης, επέστρεψε στο σπίτι του λίγο μετά τις 13:00 και διαπίστωσε ότι η σύζυγός του και ο μικρός τους σκύλος δεν βρίσκονταν εκεί.

Λίγα λεπτά αργότερα άκουσε τις κραυγές της και είδε τα δύο σκυλιά να τη σέρνουν στον δρόμο, μπροστά από ένα φορτηγό. Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές του να σταματήσει την αιμορραγία, η 50χρονη μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

Βίντεο έχει καταγράψει τις στιγμές λίγα δευτερόλεπτα πριν η 50χρονη δεχτεί την επίθεση από τα δύο πίτμπουλ. Γείτονες καταγγέλλουν ότι τα δύο σκυλιά ήταν γνωστά για την επιθετική τους συμπεριφορά και ότι συχνά αφήνονταν χωρίς επίβλεψη. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο σκύλοι έχουν κατασχέθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου ζώων.

