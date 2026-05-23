Το Ιράν τρολάρει τον Τραμπ για τους χάρτες – Έντυσε με σημαία του τις ΗΠΑ

Πέρα από το πεδίο της κανονικής μάχης και της οικονομικής σύγκρουσης, φαίνεται ότι ότι εξελίσσεται και ένας ψυχολογικός πόλεμος ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και την ηγεσία του Ιράν. Με αναρτήσεις, που αποσκοπούν στην επικοινωνιακή επικράτηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε την έμπνευση να ανεβάσει έναν χάρτη της Μέσης Ανατολής με τη σημαία των ΗΠΑ, ώστε να καταδείξει την κυριαρχία του. Και οι Ιρανοί του απάντησαν με ανάλογες αναρτήσεις. Θα ήταν εντελώς κωμικό, εάν δεν ήταν τόσο επικίνδυνο όλο αυτό, που συμβαίνει.

Οι Ιρανοί απάντησαν με αναρτήσεις όπως αυτές:

The map may change, @POTUS, but it’s not in your favor. pic.twitter.com/jEXlex9BO7 — IRAN EMBASSY in KENYA (@IRANinKENYA) May 23, 2026

