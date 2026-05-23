Ζάκυνθος: Επιχείρηση διάσωσης 46χρονης τουρίστριας που τραυματίστηκε στο Κορακονήσι

Επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας 46χρονης από την Ολλανδία, στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (23/5) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου μετά από κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας της Αντιπεριφέρειας.

Ήταν περίπου στις 16.00 το απόγευμα όταν η γυναίκα, μαζί με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, προσπάθησαν να προσεγγίσουν τη θάλασσα σε δύσβατη περιοχή στο Κορακονήσι. Η 46χρονη έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο βραχώδες έδαφος, σπάζοντας τον αστράγαλό της και τραυματίζοντας ελαφρότερα και το άλλο της πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι Ολλανδοί χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο και κάλεσαν ασθενοφόρο ιδιωτικής εταιρείας, το πλήρωμα του οποίου όταν έφτασε στο σημείο ειδοποίησε τις Αρχές οι οποίες κινητοποιήθηκαν άμεσα.

Μετά από περίπου 1,5 ώρα άνδρες της πυροσβεστικής και της 17ης ΕΜΟΔΕ, κατάφεραν να διασώσουν και απεγκλωβίσουν την τουρίστρια από το πολύ δύσβατο σημείο στο οποίο βρισκόταν τραυματισμένη. Λόγω της μορφολογίας του εδάφους κλήθηκε να συνδράμει και σκάφος του Λιμενικού, στην περίπτωση που η προσέγγιση από την ξηρά δεν ήταν εφικτή.

