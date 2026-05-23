Iron Maiden στην Αθήνα: Σε εξέλιξη η συναυλία της θρυλικής μέταλ μπάντας – Πάνω από 50.000 άνθρωποι στο ΟΑΚΑ

Σε ρυθμούς Iron Maiden κινείται το ΟΑΚΑ καθώς είναι σε εξέλιξη η συναυλία του θρυλικού μέταλ συγκροτήματος που κλείνει φέτος τα 50 χρόνια παρουσίας του στη μουσική σκηνή.

Το πετυχημένο συγκρότημα επέλεξε να ξεκινήσει από την την Ελλάδα την περιοδεία τους “Run for your Lives” στο κατάμεστο ΟΑΚΑ που έχει γεμίσει από 50.000 τυχερούς θαυμαστές που προμηθεύτηκαν τα εισιτήρια για τη συναυλία.

Οι πόρτες του σταδίου άνοιξαν στις 17:00 ενώ τα μέλη του συγκροτήματος ανέβηκαν στην σκηνή στις 20:30, με τον καιρό να κάνει τη χάρη στον κόσμο που από νωρίς πήγε στο γήπεδο, καθώς σταμάτησε η βροχή. Λόγω του άστατου καιρού ωστόσο ο κόσμος, ακολουθώντας τις οδηγίες των διοργανωτών, προμηθεύτηκε αδιάβροχα καθώς οι ομπρέλες απαγορεύονται για την αποφυγή τραυματισμών.

