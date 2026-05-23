Γερμανία: Μετωπική σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ – 27 τραυματίες, σοβαρά οι 5

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε η σύγκρουση δύο τραμ στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας το Σάββατο (23/5).

Από τη συγκρουση τραυματίστηκαν είκοσι επτά άνθρωποι πέντε εκ των οποίων σοβαρά.

Mittags stoßen zwei Straßenbahnen in Düsseldorf an einer Kreuzung zusammen. Bei dem Unfall wurden 27 Menschen verletzt, fünf davon schwerer. Lebensgefahr besteht nicht. https://t.co/RQzZ0p4iB6 pic.twitter.com/woro3AKxBO — Kölnische Rundschau (@KoelnischeR) May 23, 2026

Η πυροσβεστική υπηρεσία παρείχε επίσης περίθαλψη σε επιπλέον 28 άτομα που δεν τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά για λόγους που παραμένουν ασαφείς.

