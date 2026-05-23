«Γεια σου Γροιλανδία»: Η νέα ανάρτηση Τραμπ για το νησί της Αρκτικής (Photo)

Tο θέμα της Γροιλανδίας επανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο TruthSocial. Συγκεκριμένα σε αυτή ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να βλέπει από ψηλά το νησί αυτό που θέλει να περιέλθει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Γροιλανδία δήλωσε στο AFP ότι η Ουάσινγκτον χρειάζεται να αποκαταστήσει την παρουσία της στο αυτόνομο δανικό έδαφος.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα οι ΗΠΑ να επαναφέρουν το αποτύπωμά τους στη Γροιλανδία. Νομίζω ότι βλέπετε τον πρόεδρο να μιλά για ενίσχυση των επιχειρήσεων εθνικής ασφάλειας και για επαναλειτουργία ή επανακατοίκηση ορισμένων βάσεων στη Γροιλανδία», δήλωσε ο Τζεφ Λάντρι μετά την πρώτη του επίσκεψη στη Γροιλανδία από τον διορισμό του τον Δεκέμβριο του 2025.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν σήμερα μία στρατιωτική βάση στη Γροιλανδία, έναντι περισσότερων από δώδεκα στρατιωτικών εγκαταστάσεων κατά την κορύφωση του Ψυχρού Πολέμου.

