Τουρκία: Θύμα ένοπλης επίθεσης ο δήμαρχος Φετιγιέ, Αλίμ Καράτσα

Ένοπλη επίθεση δέχτηκε ο δήμαρχος της Φετιγιέ, Αλίμ Καρατζά, στην τουρκική συνοικία Ακαρτζά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα, τον Καρατζά πυροβόλησε και τραυμάτισε ένοπλος, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του.

Στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο δήμαρχος της Φετιγιέ τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρεται στο νοσοκομείο.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca Silahlı saldırıya uğradı‼️Saldırgan olay yerinden kaçtı pic.twitter.com/oB5eD0NsML — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) May 23, 2026

«Ευθύνη μας να συλληφθεί ο δράστης το συντομότερο δυνατό»

Ο κυβερνήτης της περιοχής Φετιγιέ, Φατίχ Ακάγια, επισκέφθηκε τον τραυματία στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του.

Εκφράζοντας θλίψη και οργή για το περιστατικό, ο Ακάγια δήλωσε: «Η υγεία του δημάρχου μας είναι άριστη. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οι γιατροί μας είναι ειδικοί στον τομέα τους και θα αναρρώσει μετά την επέμβαση. Η ευθύνη μας είναι να διασφαλίσουμε ότι ο δράστης θα συλληφθεί το συντομότερο δυνατό. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να αποτρέψουμε την επανάληψη τέτοιων περιστατικών στην περιοχή μας».

