Πορτογαλία: Προφυλακίστηκε η 41χρονη που εγκατέλειψε στον δρόμο τα δύο παιδιά της

Mια 41χρονη Γαλλίδα και ο σύντροφός της τέθηκαν υπό προσωρινή κράτηση σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου, από δικαστήριο της Πορτογαλίας, καθώς θεωρούνται ύποπτοι πως εγκατέλειψαν τα δύο μικρά παιδιά της γυναίκας, σε έναν αυτοκινητόδρομο, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το δικαστήριο του Σετούμπαλ, ο ανακριτής οποίος άκουσε τις απολογίες τους αποφάσισε την «προφυλάκιση των δύο, για τα εγκλήματα της επιβαρυμένης επίθεσης, έκθεσης σε κίνδυνο και εγκατάλειψης».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει ευρεία δημοσιότητα στην Πορτογαλία και τη Γαλλία, από τότε που τα δύο αγόρια, ηλικίας τεσσάρων και πέντε ετών, βρέθηκαν, το βράδυ της Τρίτης, να κλαίνε δίπλα σε έναν δρόμο κοντά στο Αλκάσερ ντο Σαλ, περίπου 100 χιλιόμετρα νότια της Λισαβόνας.

Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα ενημέρωσης, είχαν εγκαταλειφθεί με σακίδια που περιείχαν φαγητό και νερό, αλλά χωρίς έγγραφα ταυτοποίησης. Το ζευγάρι συνελήφθη την Πέμπτη από τις πορτογαλικές αρχές στην κεντρική πόλη Φάτιμα και οδηγήθηκε ενώπιον ανακριτή την Παρασκευή στο δικαστήριο του Σετούμπαλ.

