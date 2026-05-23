Ελβετία: Ο Αλέν Προστ φέρεται να τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια ληστείας στο σπίτι του

Η ελβετική αστυνομία διερευνά μια φερόμενη ληστεία, εν μέσω αναφορών ότι ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, Αλέν Προστ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εισβολής στο σπίτι του.

Η ελβετική ταμπλόιντ εφημερίδα Blick ανέφερε την Παρασκευή ότι ο 71χρονος Προστ τραυματίστηκε στο κεφάλι από τους εισβολείς, οι οποίοι ανάγκασαν τον γιο του να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο κατά τη διάρκεια ληστείας το πρωί της Τρίτης.

«Οι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία ενώ οι ένοικοι ήταν παρόντες, τους απείλησαν και ανάγκασαν ένα μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλεμμένα αντικείμενα», ανέφερε η εισαγγελία σε δήλωσή της. «Παρά την εκτεταμένη επιχείρηση αναζήτησης που ξεκίνησε, οι δράστες δεν έχουν ακόμη συλληφθεί σε αυτό το στάδιο».

Η αστυνομία, η οποία δεν αποκάλυψε το όνομα του θύματος, ανέφερε ότι «αρκετοί» εισβολείς που φορούσαν κουκούλες «διέρρηξαν το σπίτι. Μόλις μπήκαν μέσα, απείλησαν τους ενοίκους και προκάλεσαν ελαφρά τραύματα στο κεφάλι ενός μέλους της οικογένειας, υπό συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διαπιστωθεί. Στη συνέχεια, οι δράστες ανάγκασαν ένα άλλο μέλος της οικογένειας να ανοίξει ένα χρηματοκιβώτιο πριν διαφύγουν με τα κλεμμένα αντικείμενα, για τα οποία καταρτίζεται επί του παρόντος λεπτομερής κατάλογος».

Η εφημερίδα Blick σημείωσε ότι ο Προστ, ο οποίος κέρδισε τέσσερα παγκόσμια πρωταθλήματα μεταξύ 1985-1993, ήταν «φανερά συγκλονισμένος από αυτή τη βίαιη εισβολή» και ότι έχει φύγει από το σπίτι του στη Νιόν, δίπλα στη λίμνη της Γενεύης, στο ελβετικό καντόνι του Βω.

