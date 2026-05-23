ΣΑΒΒΑΤΟ 23.05.2026 14:23
23.05.2026 13:27

Απίστευτο post από Τραμπ στο X: Εμφανίζεται να πετάει τον σχολιαστή Κόλμπερτ σε κάδο – Χρήστες του απαντούν με το ίδιο νόμισμα

Ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει τεράστιο πρόβλημα με τις σατιρικές και άλλες εκπομπές στην αμερικανική τηλεόραση που ισοπεδώνουν τις πολιτικές επιλογές του και καυτηριάζουν τις συμπεριφορές του είναι γνωστό.

Έχει κατά καιρούς στραφεί εναντίον τηλεοπτικών αστέρων όπως ο Τζίμι Κίμελ, του οποίου ζήτησε την απόλυση.

Το τελευταίο κρούσμα ακραίας συμπεριφοράς έρχεται με μία ανάρτηση στο X, όπου με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, εμφανίζεται να μπαίνει στο πλατό της εκπομπής «The Late Show with Stephen Colbert», να αρπάζει τον παρουσιαστή και να τον πετάει σε… κάδο απορριμμάτων!

Το “The Late Show with Stephen Colbert” είναι μια αμερικανική εκπομπή ειδήσεων με παρουσιαστή τον Stephen Colbert, η οποία προβάλλεται από το 2015 στο CBS.

Και φυσικά… «κατακρεουργεί» τον Τραμπ και τα όσα κάνει, ειδικά στη δεύτερη προεδρική του θητεία.

Το ενδιαφέρον, αν και αναμενόμενο, είναι ότι την ανάρτηση του Τραμπ την κοινοποίησε από την επίσημη σελίδα του και ο … Λευκός Οίκος.

Βέβαια χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να απαντούν στη συνέχεια. Και μάλιστα ένας ευρηματικός λογαριασμός, δείχνει ως “συνέχεια” της ιστορίας να επανεμφανίζεται ο Κόλμπερτ και να πετάει εκείνος τον Τραμπ στον κάδο!

