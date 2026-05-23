Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Σκεφτόμουν τι θα κάνω αν τον δω στον δρόμο» (Video)

Το πρώτο του σχόλιο για την αποφυλάκιση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου της «17Ν» έκανε ο Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος το 1989 έχασε τον πατέρα του, Παύλο, σε επίθεση της οργάνωσης στο κέντρο της Αθήνας.

«Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, με αφορμή αυτό, ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε», ανέφερε ο πρώην δήμαρχος της πρωτεύουσας, λίγες ώρες μετά τα πρώτα πλάνα που ήρθαν στο φως και δείχνουν τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο να κυκλοφορεί ελεύθερος στους δρόμους του Βύρωνα.

Αναλυτικότερα ο Κώστας Μπακογιάννης σημείωσε: «Ξύπνησα σήμερα το πρωί και κοιτούσα τα sites και σκεφτόμουν, το έλεγα στη Σία. Εάν εγώ τον πετύχω κάπου στο δρόμο, οι πιθανότητες είναι αρκετές γιατί κυκλοφορώ, τι θα κάνω; Και ακόμα χειρότερα: εάν τον δουν τα παιδιά μας, τι θα κάνουμε; Αλλά μετά διόρθωσα λίγο τον εαυτό μου και θα σας πω γιατί. Εγώ όλο αυτό έχω την τύχη να το μοιράζομαι δημόσια. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί που μπορεί να μας βλέπουν και δεν έχουν αυτήν την τύχη, ζώντας τέτοιες δύσκολες καταστάσεις μόνοι τους, μέσα στη σιωπή. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο, με αφορμή αυτό, ίσως πρέπει να ξανασκεφτούμε. Γιατί το σύστημά μας είναι σωφρονιστικό. Οκ, καμία αντίρρηση».

Και συμπλήρωσε: «Ας πάρουμε παράδειγμα τον Γιωτόπουλο. Έχει βρεθεί ένοχος και έχει καταδικαστεί 17 φορές σε ισόβια για 17 δολοφονίες. Είναι στη φυλακή για 24 χρόνια, και στο σύνολο θα είναι για 25 χρόνια. Άρα 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία. Αυτό πρέπει να το συζητήσουμε σαν κοινωνία. Το θεωρούμε αυτό Δικαιοσύνη;».

«Τρομερά δύσκολο να βλέπω στην τηλεόραση τον δολοφόνο του πατέρα μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ο Κώστας Μπακογιάννης ρωτήθηκε και για το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17Ν», που προβλήθηκε πρόσφατα στην τηλεόραση, στο οποίο συμμετείχε και ο Δημήτρης Κουφοντίνας:

«Μου είναι δύσκολο να μιλάω γι’ αυτό. Μας πλήγωσε βαθιά. Όλους τους συγγενείς των θυμάτων. Είναι τρομερά δύσκολο να βλέπεις τον δολοφόνο του πατέρα σου στην τηλεόραση. Εκφράσαμε τη διαφωνία μας πολύ έντονα, κυρίως γιατί του δόθηκε αυτή η δημοσιότητα για την οποία εκείνος δολοφονούσε, γενναιόδωρα, απλόχερα, χωρίς να του γίνουν πραγματικά σκληρές ερωτήσεις. Ήταν σαν να βλέπεις μικρά διαγγέλματα. Ξεχνάμε ότι μιλάμε για τον απόλυτο Έλληνα serial killer. Έχει σκοτώσει τόσους ανθρώπους πισώπλατα. Δεν άντεξα να το δω. Όχι, δεν μπόρεσα. Ούτε θέλω να το δω στη ζωή μου».

Διαβάστε επίσης:

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Οι αμέτρητες ευχές και το ευχαριστώ

«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί»: Νέα ανάρτηση Τσίπρα για το «ντεμπούτο» του νέου κόμματος

Έχει πολύ δρόμο ακόμα το ντέρμπι Κοβέσι – Φλωρίδη

